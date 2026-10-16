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Vẻ đẹp bình yên từ những đồi chè Sơn Tây

Ngân Giang - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Những đồi chè xanh mướt ở Sơn Tây (Hà Tĩnh) vừa mang lại sinh kế cho người dân, vừa mở ra tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm.

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Nơi miền sơn cước Hà Tĩnh, những đồi chè tại xã Sơn Tây trải dài xanh mướt, tạo nên bức tranh thiên nhiên bình yên và tràn đầy sức sống.
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Từ trên cao nhìn xuống, những luống chè nối tiếp nhau kéo dài, tạo nên những khung cảnh nhẹ nhàng nên thơ giữa không gian núi rừng.
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Mỗi sớm bình minh, những đồi chè như bừng tỉnh sau màn sương mỏng, khoác lên mình vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.
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Từng hàng chè được chăm sóc, cắt tỉa ngay ngắn, tạo nên những thảm xanh trải dài, góp phần làm nên diện mạo riêng của vùng đất Sơn Tây.
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Không chỉ tạo nên cảnh quan ấn tượng, chè còn là một trong những cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống và sinh kế của người dân địa phương.
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Hiện toàn xã Sơn Tây có khoảng 300 ha chè, tập trung chủ yếu tại các thôn Khí Tượng, Hoàng Nam, Hà Chua…
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Để có những luống chè xanh tốt, người dân phải thường xuyên chăm sóc, làm cỏ, bón phân và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây.
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Những búp chè non vươn mình đón nắng, là thành quả của quá trình lao động bền bỉ, đồng thời mở ra niềm hy vọng về một vụ chè năng suất, chất lượng.
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Mỗi mùa thu hoạch, đồi chè lại rộn ràng nhịp lao động.
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Ông Phạm Quốc Dương (thôn Hà Chua, xã Sơn Tây) chia sẻ: "Nhờ trồng chè, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định hơn, cuộc sống ngày càng được cải thiện. Cây chè đã gắn bó với người dân ở đây từ lâu, đầu ra ổn định, người trồng không phải lo lắng về thị trường tiêu thụ hay chi phí đầu vào. Nhờ đó, bà con yên tâm sản xuất, chăm sóc vườn chè, từng bước nâng cao thu nhập".
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Từ những búp chè tươi trên nương đồi, sản phẩm chè Sơn Tây tiếp tục hành trình qua các công đoạn chế biến, tạo nên giá trị từ lợi thế nông nghiệp địa phương.
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Vừa qua, HTX Chè Sơn Tây cũng đã được thành lập với định hướng liên kết 150 hộ gia đình, xây dựng vùng nguyên liệu dự kiến khoảng 174ha. Việc thành lập HTX góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng chè búp tươi và tăng hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện xây dựng thương hiệu chè Sơn Tây trên thị trường.
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Đồi chè cũng trở thành điểm dừng chân thu hút người dân, du khách.
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Người dân, du khách đến ngắm cảnh, lưu lại khoảnh khắc giữa không gian xanh.
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Từ những triền đồi xanh ngát đến nhịp sống cần mẫn của người nông dân, Sơn Tây đang lưu giữ một vẻ đẹp bình dị mà giàu sức sống - nơi màu xanh của cây chè vừa làm đẹp quê hương, vừa nuôi dưỡng những kỳ vọng về phát triển kinh tế bền vững.

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Tags:

#đồi chè #Sơn Tây #du lịch #nông nghiệp #cây chè #đời sống #quê hương #Hà TĨnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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