Hàng vạn lượt khách hành hương về đền Chợ Củi trước ngày khai hội

Về Cửa Nhượng khám phá làng chài hơn 600 năm tuổi 17/10/2026 09:46 Hơn 600 năm hình thành và phát triển, làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng, tạo tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với đời sống và nghề truyền thống.

Vẻ đẹp bình yên từ những đồi chè Sơn Tây 16/10/2026 16:00 Những đồi chè xanh mướt ở Sơn Tây (Hà Tĩnh) vừa mang lại sinh kế cho người dân, vừa mở ra tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm.

Chùa Hương Tích thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng dịch vụ 12/10/2026 05:11 Nhiều hạng mục tại Khu du lịch chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang được đầu tư, chỉnh trang; cùng với đó, địa phương triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa dịch vụ, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Đền Hoàng hậu Ngọc Trần - nơi lưu giữ ký ức Lam Sơn 11/10/2026 05:05 Không chỉ là nơi thờ tự Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần, ngôi đền trên núi Na còn là địa chỉ văn hóa để du khách tìm về ký ức hào hùng của Lam Sơn và vẻ đẹp núi non Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hùng vĩ.

Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai 03/10/2026 08:21 Đền Phương Giai là di tích mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của Kỳ Xuân (Hà Tĩnh). Nơi đây thờ Hoàng giáp Dương Trí Tri và lưu giữ dấu mốc của phong trào cách mạng ở Kỳ Anh năm 1930.

Số hóa điểm đến - mở lối cho du lịch Hà Tĩnh vươn xa 27/09/2026 19:00 Số hóa điểm đến đang mở ra những cách thức mới để khám phá du lịch tại Hà Tĩnh. Qua đó, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn hành trình và tận hưởng những trải nghiệm hấp dẫn.

Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành 27/09/2026 09:27 Trong không gian phát triển mới, thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày. Đường làng, vườn hộ được chỉnh trang, tạo diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Theo dấu hương trầm Phúc Trạch 22/09/2026 14:57 Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phấn đấu từ nay đến cuối năm đón hơn 1,35 triệu lượt khách du lịch 22/09/2026 05:30 Theo thông tin từ Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu đón hơn 1,35 triệu lượt khách tham quan; trong đó, khách lưu trú quốc tế hơn 3.720 lượt.

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước 20/09/2026 14:47 Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.

Vườn thú "Bách Điểu" - điểm đến mới ở Hà Tĩnh 20/09/2026 13:55 Vườn thú “Bách Điểu” tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco, xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) vừa đi vào hoạt động, thêm không gian trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và thế giới động vật.

Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm 20/09/2026 07:41 Hà Tĩnh không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu - đông, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa tạo được sản phẩm đủ sức kéo khách ra khỏi mùa biển. Muốn thoát khỏi tính mùa vụ, cần chuyển từ khai thác đơn lẻ sang tổ chức sản phẩm, liên kết dịch vụ và chủ động tạo sức hút để hướng tới thị trường du lịch quanh năm.

Say câu Kiều trong quán cà phê trên quê hương Nguyễn Du 13/09/2026 05:38 Cà phê Kiều xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang tạo thêm một không gian sinh hoạt văn hóa, góp phần đưa Truyện Kiều và những giá trị di sản Đại thi hào Nguyễn Du đến gần hơn với người dân, du khách.

Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa 12/09/2026 08:32 Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn 11/09/2026 09:00 Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt 11/09/2026 05:15 Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để du lịch Hà Tĩnh không “hạ nhiệt” theo mùa? 10/09/2026 20:00 Du lịch Hà Tĩnh đang tăng trưởng tích cực, nhưng khi mùa cao điểm qua đi, nhiều điểm đến bắt đầu vắng khách. Làm gì để du lịch không “hạ nhiệt” theo mùa và giữ sức hút quanh năm?

Những địa danh, di tích tiêu biểu gợi nhắc về cao trào Xô viết ở Hà Tĩnh 09/09/2026 10:34 Hà Tĩnh và Nghệ An đã làm nên đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ngày nay, trên quê hương núi Hồng - sông La, những địa danh, di tích lịch sử vẫn còn hiện diện như những chứng nhân lặng lẽ, tiếp nối câu chuyện hào hùng về khí thế quật khởi và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha ông.

Khi di tích kể chuyện quê hương Hà Tĩnh 08/09/2026 13:00 Mỗi di tích trên quê hương Hà Tĩnh như một “cuốn sử sống”, lưu truyền ký ức về truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn qua bao thế hệ.

Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh khảo sát các điểm đến ở Hà Tĩnh 06/09/2026 17:51 Chuyến khảo sát của Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh góp phần quảng bá các điểm đến, tạo cơ hội liên kết tour, tuyến và phát triển sản phẩm du lịch.

Về Hoành Sơn, tìm đến dấu tích hai vị “Song Trạng” họ Lê 05/09/2026 07:50 Khu di tích đền thờ và mộ của hai vị Song Trạng Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý tại tổ dân phố Tân Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ truyền thống hiếu học và cốt cách khoa bảng của các vị tiền nhân.

Du lịch Tiên Điền tìm hướng vượt “điểm nghẽn” mùa vụ 04/09/2026 16:00 Không chỉ dựa vào sức hút của biển Xuân Thành mùa hè, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang khai thác lợi thế di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch để kéo dài mùa đón khách quanh năm.

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9 03/09/2026 08:00 Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Du lịch Hà Tĩnh thu hút khoảng 110.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh 02/09/2026 16:14 Diễn ra trong thời tiết khá bất lợi nhưng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các điểm đến tại Hà Tĩnh đã đón lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Thời tiết không thuận lợi, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh vẫn “hút khách” 31/08/2026 08:00 Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết mưa nắng đan xen nhưng với sức hút điểm đến, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đón một lượng khách khá lớn tham quan, nghỉ dưỡng.

Địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh thu hút du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 30/08/2026 17:30 Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh thu hút khá đông du khách về dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 28/08/2026 05:15 Với sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón du khách muôn phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hương thu trên "làng đỏ" Việt Xuyên 25/08/2026 18:17 Trong sắc thu dịu nhẹ, Việt Xuyên (Hà Tĩnh) – “làng đỏ” năm xưa gợi nhớ những trang sử hào hùng và sức sống mới đang vươn lên.

Nhiều điểm đến Hà Tĩnh “hút” khách đặt phòng dịp lễ 2/9 25/08/2026 10:00 Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, lượng phòng đặt trước tại nhiều cơ sở lưu trú ở các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã đạt 60-90% công suất; một số điểm đến sinh thái, cộng đồng thậm chí đã kín lịch trong những ngày nghỉ lễ.