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Hàng vạn lượt khách hành hương về đền Chợ Củi trước ngày khai hội

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Mặc dù còn 3 ngày nữa mới khai hội (18/11) nhưng thời điểm này, tại di tích lịch sử quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh), du khách đã tập nập về đây tham quan, làm lễ.

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Từ đầu buổi sáng, con đường dẫn vào khu vực Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân) đã có những hàng dài ô tô chờ lượt vào bến.
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Lối vào đền, những chiếc xe điện miễn phí hoạt động hết công suất nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.
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Theo Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đền Chợ Củi, du khách bắt đầu nhộn nhịp về đền từ lúc 2h sáng (ngày 15/11), vì vậy cán bộ, nhân viên đơn vị cũng như các lực lượng chức năng phải tăng cường nhân lực, để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động.
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Bà Nguyễn Thị Thơm (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Chúng tôi đến đây lúc 7h sáng nhưng thấy nhiều đoàn đã ra về. Khách đông, chúng tôi phải chờ rất lâu mới đến lượt. Dù vậy, các hoạt động diễn ra trật tự, văn minh. Đền Chợ Củi năm nay có nhiều tiện nghi hơn cho khách như nhà chờ khang trang, xe điện miễn phí, đặc biệt là các hàng quán không có cảnh chèo kéo, ép giá khách".
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Trên lối vào đền, dòng người hành hương đông đúc.
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Trước cổng đền, du khách di chuyển chậm từng bước do lượng khách đông.
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Phía trong đền, hàng ngàn du khách tiến hành các nghi thức dâng hương, làm lễ.
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Các hoạt động đều diễn ra trong trật tự, đảm bảo an toàn.
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Theo Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đền Chợ Củi, chỉ trong sáng 15/11 đã có trên 10.000 lượt khách hành hương về đền. Trước đó, ngày 14/11 có khoảng 15.000 lượt. (Trong ảnh: Cuối buổi trưa 15/11, bãi đỗ xe của Ban quản lý di tích đền Chợ Củi vẫn tiếp tục nhộn nhịp).

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo các nghi thức phần lễ và hoạt động phần hội, công tác phục vụ du khách thập phương về chiêm bái cũng được chúng tôi đặc biệt chú trọng. Ban quản lý đã huy động 15 xe điện cùng đội ngũ tài xế trực luân phiên, bảo đảm việc trung chuyển diễn ra thông suốt, thuận tiện. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên đền, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực di tích để tránh ùn tắc. Đặc biệt, chúng tôi siết chặt công tác quản lý dịch vụ, quán triệt tinh thần ứng xử văn minh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, chèn ép hay "chặt chém" giá cả, quyết tâm xây dựng hình ảnh mùa lễ hội đền Chợ Củi an toàn, thân thiện và giàu bản sắc".

Ông Nguyễn Công Đức - cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp UBND xã Nghi Xuân, phụ trách quản lý đền Chợ Củi

Video: Đông đảo du khách về đền Chợ Củi.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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