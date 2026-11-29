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Tăng sức hút cho du lịch Hà Tĩnh mùa thấp điểm 30/10/2026 05:15 Để thu hút du khách trong những tháng cuối năm, nhiều điểm đến văn hóa tâm linh, sinh thái trên địa bàn Hà Tĩnh tích cực làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

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Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm 20/09/2026 07:41 Hà Tĩnh không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu - đông, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa tạo được sản phẩm đủ sức kéo khách ra khỏi mùa biển. Muốn thoát khỏi tính mùa vụ, cần chuyển từ khai thác đơn lẻ sang tổ chức sản phẩm, liên kết dịch vụ và chủ động tạo sức hút để hướng tới thị trường du lịch quanh năm.

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Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa 12/09/2026 08:32 Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.