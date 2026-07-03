Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

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Xuất phát từ mong muốn tìm hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương, từ cuối tháng 4/2024, anh Nguyễn Thế Hoàn (thôn Thanh Bình, xã Mai Hoa) đã mạnh dạn cải tạo 1.200 m² đất đồi để trồng giống nho mẫu đơn. Đây là giống nho có nguồn gốc từ Nhật Bản, giá trị kinh tế cao nhưng đòi hỏi kỹ thuật canh tác khắt khe và điều kiện chăm sóc nghiêm ngặt.

Những ngày đầu triển khai, mô hình gặp không ít khó khăn do nắng nóng, độ ẩm cao, trong khi nho mẫu đơn vốn không thích hợp với thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là nắng gắt kéo dài và mưa ẩm liên tục. Để thích nghi với điều kiện tự nhiên, anh Hoàn đầu tư hệ thống mái che, tạo luống cao để thoát nước, đồng thời điều chỉnh chế độ tưới, bón và kiểm soát độ ẩm phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Anh Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ: "Là giống cây mới nên quá trình thực hiện mô hình không hề dễ dàng, nhất là khi phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt của địa phương. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi, từng bước điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, đến nay cây đã phát triển ổn định và cho những tín hiệu rất khả quan".

Nhờ kiên trì tìm tòi, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, vườn nho của anh Hoàn đã cho thu hoạch vụ đầu tiên vào giữa năm 2025 với sản lượng khoảng 1 tạ quả, bán với giá khoảng 200.000 đồng/kg. Đến nay, sau hơn hai năm trồng, cây sinh trưởng ổn định và chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thứ hai với sản lượng dự kiến khoảng 2 tạ quả, gấp đôi vụ đầu.

Chất lượng quả cũng được đánh giá đồng đều hơn, vị ngọt đậm, mẫu mã đẹp và ổn định nhờ cây đã dần thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như quy trình chăm sóc tại địa phương.

Những chùm nho mẫu đơn được chăm sóc cẩn thận nhằm hạn chế sâu bệnh, côn trùng và tác động của thời tiết, giúp quả phát triển đồng đều, đảm bảo chất lượng trước khi bước vào vụ thu hoạch đại trà dự kiến sau khoảng một tuần nữa.

Không chỉ mang lại kỳ vọng về hiệu quả kinh tế, vườn nho mẫu đơn còn trở thành điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm.

Những chùm nho chín mọng, sai trĩu trên giàn không chỉ là thành quả của quá trình lao động bền bỉ mà còn góp phần tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới cho vùng miền núi Mai Hoa.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, anh Nguyễn Thế Hoàn bộc bạch: "Tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình sinh trưởng của vườn nho, đồng thời mở rộng diện tích và hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn xây dựng mô hình trở thành điểm tham quan trải nghiệm, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch tại địa phương".