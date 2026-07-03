Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Ngân Giang - Văn Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.

bqbht_br_img-0218.jpg

Xuất phát từ mong muốn tìm hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương, từ cuối tháng 4/2024, anh Nguyễn Thế Hoàn (thôn Thanh Bình, xã Mai Hoa) đã mạnh dạn cải tạo 1.200 m² đất đồi để trồng giống nho mẫu đơn. Đây là giống nho có nguồn gốc từ Nhật Bản, giá trị kinh tế cao nhưng đòi hỏi kỹ thuật canh tác khắt khe và điều kiện chăm sóc nghiêm ngặt.

bqbht_br_img-0210.jpg

Những ngày đầu triển khai, mô hình gặp không ít khó khăn do nắng nóng, độ ẩm cao, trong khi nho mẫu đơn vốn không thích hợp với thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là nắng gắt kéo dài và mưa ẩm liên tục. Để thích nghi với điều kiện tự nhiên, anh Hoàn đầu tư hệ thống mái che, tạo luống cao để thoát nước, đồng thời điều chỉnh chế độ tưới, bón và kiểm soát độ ẩm phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

bqbht_br_img-0240.jpg
bqbht_br_img-0307.jpg

Anh Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ: "Là giống cây mới nên quá trình thực hiện mô hình không hề dễ dàng, nhất là khi phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt của địa phương. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi, từng bước điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, đến nay cây đã phát triển ổn định và cho những tín hiệu rất khả quan".

bqbht_br_img-0191.jpg

Nhờ kiên trì tìm tòi, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, vườn nho của anh Hoàn đã cho thu hoạch vụ đầu tiên vào giữa năm 2025 với sản lượng khoảng 1 tạ quả, bán với giá khoảng 200.000 đồng/kg. Đến nay, sau hơn hai năm trồng, cây sinh trưởng ổn định và chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thứ hai với sản lượng dự kiến khoảng 2 tạ quả, gấp đôi vụ đầu.

bqbht_br_img-0184.jpg

Chất lượng quả cũng được đánh giá đồng đều hơn, vị ngọt đậm, mẫu mã đẹp và ổn định nhờ cây đã dần thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như quy trình chăm sóc tại địa phương.

bqbht_br_img-0268.jpg
bqbht_br_img-0178.jpg

Những chùm nho mẫu đơn được chăm sóc cẩn thận nhằm hạn chế sâu bệnh, côn trùng và tác động của thời tiết, giúp quả phát triển đồng đều, đảm bảo chất lượng trước khi bước vào vụ thu hoạch đại trà dự kiến sau khoảng một tuần nữa.

bqbht_br_img-0244.jpg

Không chỉ mang lại kỳ vọng về hiệu quả kinh tế, vườn nho mẫu đơn còn trở thành điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm.

bqbht_br_img-0275.jpg

Những chùm nho chín mọng, sai trĩu trên giàn không chỉ là thành quả của quá trình lao động bền bỉ mà còn góp phần tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới cho vùng miền núi Mai Hoa.

bqbht_br_img-0222.jpg

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, anh Nguyễn Thế Hoàn bộc bạch: "Tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình sinh trưởng của vườn nho, đồng thời mở rộng diện tích và hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn xây dựng mô hình trở thành điểm tham quan trải nghiệm, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch tại địa phương".

Mô hình trồng nho mẫu đơn của anh Nguyễn Thế Hoàn bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, cho thấy tiềm năng phát triển trên vùng đất đồi của xã. Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh công tác quảng bá để mô hình ngày càng được nhiều người biết đến, qua đó góp phần ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích người dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm, từng bước nhân rộng nhằm nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa

Tin liên quan

Tags:

#Mô hình nho mẫu đơn #Nho mẫu đơn #Xã Mai Hoa #nông nghiệp #du lịch #kinh tế

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phát hiện 5 mẫu tôm dương tính với ký sinh trùng gây bệnh

Phát hiện 5 mẫu tôm dương tính với ký sinh trùng gây bệnh

Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.
Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!