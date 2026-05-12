Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Mục sở thị vườn chuối Tây Thái gần 4.000 cây tại xã Toàn Lưu

Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với nhiều đặc tính phù hợp với thổ nhưỡng, mô hình trồng chuối Tây Thái của anh Hồ Văn Thuận (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.

bqbht_br_n1.jpg
Trước đây, trên diện tích 2 ha đất đồi, anh Hồ Văn Thuận (SN 1988, thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu) chủ yếu trồng cam, bưởi. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư cao, công chăm sóc nhiều trong khi hiệu quả kinh tế thiếu ổn định nên từ năm 2024, anh Thuận đã chuyển đổi sang trồng giống chuối Tây Thái. (Ảnh: Phú Hòa)
bqbht_br_n7.jpg
Chuối Tây Thái là giống chuối có nguồn gốc từ Thái Lan, được nhiều địa phương đưa vào trồng nhờ khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Tại Việt Nam, giống chuối này được trồng khá phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số địa phương khu vực Bắc Trung Bộ.
bqbht_br_n2.jpg
Với gần 4.000 gốc chuối được xuống giống từ tháng 3/2024, anh Thuận đã đầu tư hơn 240 triệu đồng, bình quân khoảng 60.000 đồng/cây, bao gồm chi phí giống và phân bón. Sau khoảng 8 - 9 tháng chăm sóc, vườn chuối bắt đầu cho thu hoạch.
bqbht_br_n3.jpg
Anh Hồ Văn Thuận chia sẻ: "Giống chuối Tây Thái sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, thời gian cho thu hoạch tương đối ngắn. Quả có kích thước đều, vỏ dày, khi chín có màu vàng đẹp, vị ngọt đậm và thơm nên được thị trường ưa chuộng. Ngoài ra, chuối Tây Thái còn có năng suất khá cao, phù hợp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa".
bqbht_br_n11.jpg﻿
﻿bqbht_br_n12.jpg
bqbht_br_n9.jpg
Mặc dù không tốn quá nhiều công chăm sóc, song vườn chuối của anh Thuận cũng gặp không ít khó khăn. “Các trận bão lớn trong năm 2025 đã làm nhiều cây trong vườn bị gãy đổ. Tôi phải từng bước chăm sóc, khôi phục lại diện tích bị ảnh hưởng. Đến nay, vườn chuối đã dần hồi sinh trở lại. Hằng ngày, tôi chủ yếu tập trung dọn dẹp vườn, cắt tỉa cây con, tỉa lá để cây phát triển tốt hơn…” - anh Thuận chia sẻ.
bqbht_br_n10.jpg
Những bắp chuối đỏ tím buông dài giữa vườn xanh mướt là thành quả sau những tháng ngày miệt mài chăm sóc khu vườn rộng hơn 2 ha của anh Thuận.
bqbht_br_n6.jpg
bqbht_br_n8.jpg
Hiện nay, cứ 4 - 5 ngày, anh Thuận lại thu hoạch khoảng 2 - 3 tạ chuối để bán cho thương lái. Giá chuối thu mua tại vườn dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/kg. Mỗi buồng chuối thường nặng khoảng 20 - 25 kg, cá biệt có buồng đạt tới 40 kg. Chuối sau thu hoạch chủ yếu được cung cấp cho các tiểu thương trong tỉnh; ngoài ra, một phần còn được bán làm thức ăn cho các trang trại nuôi chồn hương trên địa bàn.
bqbht_br_n5.jpg
Trung bình mỗi năm, vườn chuối mang lại cho anh Hồ Văn Thuận nguồn thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng, tùy thuộc vào năng suất và giá bán từng thời điểm. Bên cạnh đó, anh Thuận cũng đang tiếp tục mở rộng mô hình với hơn 700 gốc chuối được xuống giống từ đầu năm 2026.
bqbht_br_n16.jpg﻿﻿
bqbht_br_n4.jpg
Cùng với trồng chuối, với sự cần cù, chăm chỉ, anh Thuận còn trồng cỏ và chăn nuôi đàn bò sinh sản hơn 15 con. Việc tận dụng thân, lá chuối làm nguồn thức ăn cho vật nuôi đã giúp gia đình giảm đáng kể chi phí chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế.
bqbht_br_n14.jpg
Với những hiệu quả bước đầu, mô hình trồng chuối Tây Thái của anh Hồ Văn Thuận không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình mà còn góp phần đa dạng hóa cây trồng trên vùng đất Toàn Lưu, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích đất nông nghiệp. (Ảnh: Thúy Quỳnh).

Mô hình trồng chuối Tây Thái của anh Hồ Văn Thuận bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế khá cao, giá bán ổn định, đầu ra thuận lợi.

Hiện tại, chủ mô hình kỳ vọng có thể mở rộng diện tích lên khoảng 15 - 20 ha, đồng thời hình thành chuỗi liên kết thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương sẽ đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển các mô hình nông nghiệp mới, góp phần nâng cao thu nhập và đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn.

Ông Hoàng Gia Kỳ - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu

Tin liên quan

Tags:

#Chuối Tây Thái #Trồng chuối #Mô hình trồng chuối #Trồng chuối Tây Thái #Toàn Lưu #Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 4/2026

[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, Hà Tĩnh ghi nhận sự tăng trưởng đồng bộ trên tất cả các mặt, từ công nghiệp mũi nhọn, thương mại - dịch vụ đến xuất nhập khẩu, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế cả năm.
Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!