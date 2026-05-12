Mục sở thị vườn chuối Tây Thái gần 4.000 cây tại xã Toàn Lưu

(Baohatinh.vn) - Với nhiều đặc tính phù hợp với thổ nhưỡng, mô hình trồng chuối Tây Thái của anh Hồ Văn Thuận (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.
Mặc dù không tốn quá nhiều công chăm sóc, song vườn chuối của anh Thuận cũng gặp không ít khó khăn. “Các trận bão lớn trong năm 2025 đã làm nhiều cây trong vườn bị gãy đổ. Tôi phải từng bước chăm sóc, khôi phục lại diện tích bị ảnh hưởng. Đến nay, vườn chuối đã dần hồi sinh trở lại. Hằng ngày, tôi chủ yếu tập trung dọn dẹp vườn, cắt tỉa cây con, tỉa lá để cây phát triển tốt hơn…” - anh Thuận chia sẻ.
Hiện nay, cứ 4 - 5 ngày, anh Thuận lại thu hoạch khoảng 2 - 3 tạ chuối để bán cho thương lái. Giá chuối thu mua tại vườn dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/kg. Mỗi buồng chuối thường nặng khoảng 20 - 25 kg, cá biệt có buồng đạt tới 40 kg. Chuối sau thu hoạch chủ yếu được cung cấp cho các tiểu thương trong tỉnh; ngoài ra, một phần còn được bán làm thức ăn cho các trang trại nuôi chồn hương trên địa bàn.
Cùng với trồng chuối, với sự cần cù, chăm chỉ, anh Thuận còn trồng cỏ và chăn nuôi đàn bò sinh sản hơn 15 con. Việc tận dụng thân, lá chuối làm nguồn thức ăn cho vật nuôi đã giúp gia đình giảm đáng kể chi phí chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Mô hình trồng chuối Tây Thái của anh Hồ Văn Thuận bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế khá cao, giá bán ổn định, đầu ra thuận lợi.
Hiện tại, chủ mô hình kỳ vọng có thể mở rộng diện tích lên khoảng 15 - 20 ha, đồng thời hình thành chuỗi liên kết thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương sẽ đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển các mô hình nông nghiệp mới, góp phần nâng cao thu nhập và đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn.
Ông Hoàng Gia Kỳ - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu
