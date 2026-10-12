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Chùa Hương Tích thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng dịch vụ

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Nhiều hạng mục tại Khu du lịch chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang được đầu tư, chỉnh trang; cùng với đó, địa phương triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa dịch vụ, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Để chuẩn bị đón khách những tháng cuối năm và mùa lễ hội sắp đến, thời điểm này, tại Khu du lịch (KDL) chùa Hương Tích, nhiều hạng mục công trình đang được chỉnh trang, làm mới. Ngay lối vào di tích, các tốp thợ tích cực thi công xây dựng cổng tam quan mới. Công trình cao 8m, chiều dài hơn 36m và rộng khoảng 12m được xây dựng bằng đá xanh nguyên khối vận chuyển từ Thanh Hóa, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 18 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

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Công nhân thi công cổng tam quan Khu du lịch chùa Hương Tích.

Theo kế hoạch của đơn vị thi công, công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, kịp đưa vào sử dụng để đón các đoàn khách hành hương về chùa Hương Tích trong dịp cao điểm cuối năm.

Bà Hoàng Thị Bình - cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp UBND xã Can Lộc, phụ trách quản lý KDL chùa Hương Tích chia sẻ: “Sau các trận bão lớn năm 2025, cổng chào cũ của KDL bị hư hỏng hoàn toàn. Để đảm bảo công tác vận hành, chúng tôi bắt buộc phải dựng tạm một cổng sắt để đón tiếp du khách. Trước thực trạng đó, dưới sự kết nối và kêu gọi của Đại đức Thích Quảng Nguyên - Trụ trì chùa, một nhà hảo tâm đã phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng lại cổng tam quan mới. Công trình không chỉ giúp khắc phục hậu quả thiên tai mà còn tạo nên một bộ mặt mới trang nghiêm, bề thế, xứng tầm với vị thế danh thắng quốc gia”.

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Phối cảnh cổng tam quan KDL chùa Hương Tích. Ảnh: UBND xã Can Lộc cung cấp

Cùng với cổng tam quan, nhiều hạng mục tại KDL chùa Hương Tích cũng đang được chỉnh trang. Tại khu vực chùa chính, Ban Quản lý chùa đang lát lại toàn bộ sân gạch phía trước cổng và các lối đi lên chùa chính. Trong không gian điểm di tích Miếu Cô, gần nhà ga cáp treo, công trình chùa Hạ cũng đang được hoàn thiện việc xây dựng. Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Hồng Lĩnh vừa đưa vào vận hành nhà hàng Thiên Hương tại khu vực gần quảng trường, bổ sung điểm phục vụ ăn uống cho du khách.

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Khu nhà hàng Thiên Hương do Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Hồng Lĩnh xây dựng vừa đưa vào vận hành tại KDL chùa Hương Tích.

Bên cạnh các hạng mục đang triển khai, UBND xã Can Lộc đang xây dựng kế hoạch nâng cấp hạ tầng phụ trợ. Địa phương tích cực kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cải tạo hệ thống bến thuyền chùa Hương Tích và bến xe điện, đồng thời nâng cấp quảng trường Diệu Thiện, hệ thống bãi đỗ xe của KDL.

Cùng với việc chỉnh trang hạ tầng, KDL chùa Hương Tích đang từng bước ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá điểm đến. Thời gian qua, UBND xã Can Lộc đã xây dựng hệ thống bản đồ số hóa GIS, nâng cấp trải nghiệm tham quan thực tế ảo trên nền tảng “Du lịch Hà Tĩnh 360 độ”, đồng thời nâng cấp website chính thức của chùa Hương Tích, chuẩn bị đưa vào vận hành.

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UBND xã Can Lộc đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp bến thuyền chùa Hương Tích.

Đáng chú ý, địa phương dự kiến ứng dụng AI thuyết minh số thông qua dịch vụ cho thuê tai nghe. Theo đó, khi du khách di chuyển qua các điểm di tích trong quần thể Hương Tích, trợ lý ảo AI sẽ tự động kích hoạt, cung cấp thông tin về lịch sử và từng điểm tham quan.

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Giao diện trang web chùa Hương Tích được UBND xã Can Lộc nâng cấp chuẩn bị ra mắt.

Song song với đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ, địa phương cũng chú trọng chuẩn hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhân viên vận hành bến thuyền, xe điện và cán bộ phục vụ tại KDL thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử văn minh du lịch.

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Đoàn du khách đến từ Đức chụp ảnh tại bến xe điện chùa Hương Tích dịp cuối tuần đầu tháng 10/2026.

Ông Phạm Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc nhấn mạnh: “Hiện nay, chùa Hương Tích được xác định là một trong những khu du lịch văn hóa tâm linh trọng điểm của tỉnh, bên cạnh Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Việc nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, chuẩn hóa dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giúp quảng bá, tiếp cận và thu hút du khách tốt hơn, đồng thời tạo bước chuyển biến quan trọng để đưa chùa Hương Tích trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh ngày càng hấp dẫn”.

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Toàn cảnh diện mạo mới khu vực chùa chính, quần thể khu di tích chùa Hương Tích sau quá trình chỉnh trang, tu bổ.

Các hạng mục chỉnh trang, nâng cấp dịch vụ và ứng dụng công nghệ số đang được triển khai nhằm chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách trong mùa du lịch cuối năm 2026 và lễ hội chùa Hương Tích xuân Đinh Mùi 2027.

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