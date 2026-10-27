Hà Tĩnh tăng cường phát triển sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm

Á hậu Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Như Quỳnh và người bạn quốc tế đến từ Nam Phi - Roan-Zain Claassen trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng - Hải Thượng Resort (nằm trên địa bàn xã Hương Sơn).

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 4/4/2026 của UBND tỉnh, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường phát triển sản phẩm và các hoạt động du lịch trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo đó, Sở VH-TT&DL chủ trì rà soát, lựa chọn, hoàn thiện các lễ hội, sự kiện có giá trị đặc sắc, khả năng thu hút khách, tính ổn định và khả năng kết nối để hình thành các chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch theo mùa, theo địa bàn, theo chủ đề; gắn với các sự kiện chung của tỉnh, điểm đến, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch. Tập trung khai thác, nâng cao hiệu quả các hoạt động đã có, không phát triển dàn trải, trùng lặp; từng bước hình thành các chương trình, tour, tuyến có nội dung trải nghiệm cụ thể. Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm gắn với những giá trị đặc trưng, có lợi thế của tỉnh như văn hóa - di sản - danh nhân; du lịch biển, nghỉ dưỡng; sinh thái, nông nghiệp, nông thôn; chăm sóc sức khỏe gắn với giá trị Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sản xuất.

Lựa chọn một số nhà máy, cơ sở sản xuất, vùng sản xuất, làng nghề có điều kiện phù hợp để xây dựng, thí điểm sản phẩm du lịch trải nghiệm; chú trọng kết hợp tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất, khoa học - công nghệ, giáo dục trải nghiệm, thực hành một số công đoạn phù hợp với giới thiệu, mua sắm và tiêu thụ sản phẩm.

Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh và doanh nghiệp du lịch kết nối các lễ hội, sự kiện, điểm đến, cơ sở sản xuất và sản phẩm đã được lựa chọn để xây dựng, thử nghiệm các chương trình, tour, tuyến cụ thể, phù hợp với mùa vụ, thời gian tổ chức và nhu cầu thị trường; ưu tiên những sản phẩm có khả năng đưa vào khai thác thực tế. Tổ chức khảo sát, chạy thử sản phẩm với sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ và các đối tượng khách phù hợp; trên cơ sở kết quả thử nghiệm, đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện trước khi đưa vào khai thác, nhân rộng.

Xây dựng, chuẩn hóa và thường xuyên cập nhật dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video, câu chuyện về các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và sự kiện du lịch Hà Tĩnh trên các nền tảng số, mạng xã hội; tăng khả năng tìm kiếm, tiếp cận thông tin, kết nối và sử dụng dịch vụ của du khách; khai thác hiệu quả các tiện ích du lịch trên nền tảng i-Ha Tinh.

Ca sĩ Kyo York (người Mỹ) khám phá chùa Hương Tích (nằm trên địa bàn xã Can Lộc).

Sở Công Thương phối hợp với Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, doanh nghiệp và các địa phương kết nối các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và cơ sở sản xuất, kinh doanh có tiềm năng với các chương trình, tour, tuyến, sự kiện, lễ hội và điểm trải nghiệm du lịch; hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, hệ thống phân phối, thương mại điện tử và các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp. Chú trọng lựa chọn, hỗ trợ hoàn thiện bao bì, mẫu mã, thông tin giới thiệu và phương thức bán hàng đối với các sản phẩm có khả năng trở thành quà tặng, sản phẩm mua sắm phục vụ khách du lịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở VH-TT&DL kết nối các vùng sản xuất, cơ sở chế biến, làng nghề, mô hình nông nghiệp, nông thôn có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm; hướng dẫn các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý về sản xuất, tài nguyên, môi trường, cảnh quan và các điều kiện chuyên ngành; phối hợp đề xuất giải pháp khai thác phù hợp, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan và phát triển bền vững. Ưu tiên các mô hình có cảnh quan, quy trình sản xuất và sản phẩm đặc trưng có thể hình thành hoạt động trải nghiệm thực tế, gắn phát triển du lịch với nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân.

Sản phẩm bánh đa vừng của HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nguyên Lâm đã xuất khẩu đi các nước Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sở Tài chính phối hợp với Sở VH-TT&DL rà soát, tham mưu việc lồng ghép, sử dụng các nguồn lực theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ; ưu tiên các nội dung trực tiếp phục vụ hình thành, thử nghiệm và đưa sản phẩm vào khai thác; khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL rà soát, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trong khu kinh tế, khu công nghiệp có tiềm năng, phù hợp để phát triển hoạt động tham quan, trải nghiệm; phối hợp với các đơn vị có nhu cầu để xây dựng phương án tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Vận động, hướng dẫn các đơn vị tham gia trên nguyên tắc tự nguyện; phối hợp bảo đảm các yêu cầu về an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, bảo mật công nghệ, quy trình sản xuất và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Sở VH-TT&DL, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, xây dựng, kết nối và khai thác các sản phẩm, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò tập hợp, kết nối các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, điểm tham quan và các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tham gia phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh. Phối hợp với Sở VH-TT&DL và các đơn vị liên quan kết nối những điểm đến, sản phẩm phù hợp để xây dựng và đưa vào khai thác các chương trình du lịch trải nghiệm gắn với tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất, trải nghiệm thực tế, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ sở sản xuất, làng nghề, vùng sản xuất, điểm tham quan và địa phương trong xây dựng, hoàn thiện và khai thác các sản phẩm, chương trình, tour, tuyến du lịch; khuyến khích doanh nghiệp chủ động khảo sát, đề xuất, xây dựng các sản phẩm có khả năng khai thác, bán trên thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và địa phương tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện điều kiện điểm đến, tăng cường quảng bá, thu hút khách và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh.

UBND các xã, phường chủ động rà soát, lựa chọn, đề xuất các điểm đến, lễ hội, sự kiện, mô hình, vùng sản xuất, làng nghề, cơ sở sản xuất và sản phẩm đặc trưng có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn; triển khai các giải pháp phát huy giá trị tài nguyên, chỉnh trang, nâng cao chất lượng các điểm đến phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.

Phối hợp với Sở VH-TT&DL và các sở, ngành, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá, hoàn thiện và kết nối vào các chương trình, tour, tuyến du lịch phù hợp để tham gia xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình văn hóa, thể thao, du lịch gắn với quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và các giá trị văn hóa địa phương; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Tăng cường quản lý và tổ chức các lễ hội truyền thống quy mô lớn (gắn với di tích lịch sử - văn hóa, danh nhân tiêu biểu hoặc di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) bảo đảm trang trọng, an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Chủ động kết nối lễ hội với điểm tham quan, ẩm thực, sản phẩm OCOP, làng nghề và các dịch vụ tại địa phương để từng bước chuyển từ hoạt động tham dự lễ hội đơn thuần sang trải nghiệm du lịch có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm chi tiêu của du khách...