Mướt mắt với những vườn cam trĩu quả ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những vườn cam trĩu quả là kết tinh của quá trình dày công chăm sóc, vun trồng của nông dân Hà Tĩnh, góp thêm thức quà mang hương vị riêng của vùng đất đến thị trường.
Những cành cam trĩu quả đang dần chuyển màu, dự kiến khoác lên vườn cây sắc vàng đặc trưng khi bước vào mùa thu hoạch từ cuối tháng 11.
Anh Phan Văn Định (thành viên HTX Cam Thanh Hiền) cho biết: “Hiện nay, cam giòn đã đạt độ ngọt nhất định, tuy nhiên, nhà vườn chưa vội thu hoạch. Để quả đạt chất lượng tốt nhất, chúng tôi dự kiến bắt đầu thu hoạch trong khoảng 2 tuần tới, với sản lượng ước đạt 40 - 45 tấn. Giá cam giòn hiện tương đối ổn định, dao động từ 65.000 - 75.000 đồng/kg tại vườn. Nhiều thương lái và khách hàng quen đã đặt hàng, dự kiến sức tiêu thụ sẽ tăng khi cam bước vào chính vụ”.
Tại các xã vùng núi như: Kim Hoa, Mai Hoa,... những vườn cam với các giống cam Hà Nội, cam Xã Đoài, cam mát... đang phát triển xanh tốt, trĩu quả dưới bàn tay chăm sóc cần mẫn của người nông dân. Mùa cam chín không chỉ mang đến những thức quà đặc sản thơm ngon mà còn mở ra kỳ vọng về nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ.
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