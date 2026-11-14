Mướt mắt với những vườn cam trĩu quả ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương 13/11/2026 11:33 Sau 3 tháng triển khai, mô hình nuôi cá nhụ bốn râu tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh bước đầu cho kết quả tích cực, mở ra triển vọng đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Đăng ký kinh doanh: Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ 13/11/2026 10:34 Việc cắt giảm hồ sơ giấy và kết nối các cơ sở dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Khởi động Black Friday, cửa hàng thời trang Hà Tĩnh tung khuyến mãi lớn 13/11/2026 10:09 Không chờ đến ngày hội mua sắm chính thức, từ giữa tháng 11, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi động chương trình Black Friday với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Thiếu thông tin nhận diện, khó kiểm soát chất lượng thực phẩm 13/11/2026 09:40 Từ chợ dân sinh đến các kênh kinh doanh trên mạng xã hội, không ít thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói, bảo quản đông lạnh đang được tiêu thụ khi thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng khó kiểm chứng chất lượng sản phẩm mà còn gây trở ngại cho công tác quản lý, truy xuất và xử lý vi phạm.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh diễn ra vào ngày mai 13/11/2026 09:04 Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh và khánh thành Trung tâm điều hành dự án sẽ diễn ra vào ngày mai (14/11). Sự kiện nhằm đẩy mạnh kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, xúc tiến thu hút đầu tư và đánh dấu bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án.

Tài chính thị trường ngày 13/11: Miễn thuế 3 năm cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp 13/11/2026 07:45 Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đủ điều kiện, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tiểu thương phấn khởi vào kinh doanh tại chợ Giang Đình mới khang trang, hiện đại 13/11/2026 05:21 Sau một thời gian thi công, đến nay, chợ Giang Đình (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động kinh doanh, bà con tiểu thương và người dân phấn khởi bởi hạ tầng khang trang, hiện đại.

Cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tiên vào KCN Gia Lách mở rộng 12/11/2026 18:33 Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê DragonLeasing FlexFactory tại Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có tổng vốn đầu tư hơn 128,544 tỷ đồng, quy mô thiết kế 3 nhà xưởng với tổng diện tích 14.790 m².

Giá xăng tiếp tục giảm 12/11/2026 14:54 Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu các loại cùng giảm 1.310-2.260 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục sữa công thức trẻ em tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 12/11/2026 13:32 Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year) tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em (Infant Formula). Giữa những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, giải thưởng quốc tế ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng của Vinamilk.

Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới cho gần 300 lãnh đạo, công chức 12/11/2026 09:58 Gần 300 đại biểu là lãnh đạo, công chức xã phụ trách lĩnh vực nông thôn mới được hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 – 2030.

Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi? 12/11/2026 07:45 Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Những dự án giao thông kỳ vọng thay đổi diện mạo vùng hạ du sông Ngàn Phố 12/11/2026 05:20 Các tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông khu vực hạ du sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn thay đổi cảnh quan hai bên bờ sông.

Hà Tĩnh được giao đầu tư đoạn cao tốc 15.000 tỷ đồng lên Cửa khẩu Cầu Treo 12/11/2026 05:16 Đoạn cao tốc từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ở Hà Tĩnh có chiều dài dự kiến 51km, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Phát huy hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng quốc tế Lào - Việt 11/11/2026 17:13 Lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm nguồn hàng.

Chuyển đổi năng lượng - hướng phát triển bền vững tại các khu kinh tế, khu công nghiệp 11/11/2026 15:59 Chuyển đổi năng lượng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp cần hài hòa mục tiêu giảm phát thải với yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và phù hợp thực tiễn. Đây là nội dung trọng tâm tại tọa đàm do Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 13/11.

Chi tiết kế hoạch phát triển quỹ đất khu kinh tế, khu công nghiệp tại Hà Tĩnh 11/11/2026 10:33 Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu khai thác gần 4.600 ha đất tại các KKT; triển khai quy hoạch, GPMB 12 KCN mới cùng nhiều dự án logistics, năng lượng, đô thị và dịch vụ.

Thanh tra Chính phủ: Nghiên cứu chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành 11/11/2026 09:38 Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được đề nghị nghiên cứu chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành, thay bằng dự trữ quốc gia, dự trữ bắt buộc tại thương nhân đầu mối, chính sách thuế...

Tài chính thị trường ngày 11/11: Chính thức bán vé tàu hỏa trên VNeID 11/11/2026 07:45 Ngành đường sắt đã chính thức triển khai bán và thanh toán vé tàu trên VNeID, áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng 11/11/2026 05:15 Trong 10 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đạt doanh thu 2,81 tỷ USD, đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng.

[QUIZ] Xã, phường nào có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất Hà Tĩnh? 11/11/2026 05:05 Hà Tĩnh có nhiều sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc địa phương, được thị trường ưa chuộng. Không chỉ nâng tầm giá trị nông sản, Chương trình OCOP còn tạo động lực phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc 10/11/2026 09:05 Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thượng Đức khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới 10/11/2026 08:58 Người dân xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang chung sức chỉnh trang khu dân cư, nâng chất các tiêu chí và phát triển kinh tế, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, giá dầu lao dốc 10/11/2026 08:01 Mỗi ounce vàng tăng gần 70 USD, nhờ đôla Mỹ yếu đi và giá dầu Brent giảm gần 6 USD một thùng.

Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng 10/11/2026 07:48 Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Kiểm soát mặt bằng giá, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm 09/11/2026 11:30 Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng trên cả nước tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó 20/34 địa phương có chỉ số giá thấp hơn mức chung cả nước. Tại Hà Tĩnh, chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng năm 2026 tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước.

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