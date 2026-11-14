Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Mướt mắt với những vườn cam trĩu quả ở Hà Tĩnh

Phan Cúc - Văn Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những vườn cam trĩu quả là kết tinh của quá trình dày công chăm sóc, vun trồng của nông dân Hà Tĩnh, góp thêm thức quà mang hương vị riêng của vùng đất đến thị trường.

bqbht_br_15.jpg
Những ngày này, vườn cam giòn Thượng Lộc rộng gần 3 ha của HTX Cam Thanh Hiền (xã Đồng Lộc) đang bước vào giai đoạn chuyển màu, chuẩn bị cho mùa thu hoạch kéo dài từ cuối tháng 11 đến tết Nguyên đán.
5.jpg
Tương tự những năm trước, năm nay, HTX tiếp tục ứng dụng các phương pháp chăm sóc theo hướng hữu cơ, giúp cây cam sinh trưởng xanh tốt, duy trì năng suất ổn định. Đáng chú ý, nhiều cây đầu dòng hơn 20 năm tuổi dự kiến cho sản lượng từ 120 - 150 kg quả/cây.
bqbht_br_17.jpg﻿
bqbht_br_16.jpg
Những cành cam trĩu quả đang dần chuyển màu, dự kiến khoác lên vườn cây sắc vàng đặc trưng khi bước vào mùa thu hoạch từ cuối tháng 11.
bqbht_br_10.jpg﻿
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_11.jpg
Anh Phan Văn Định (thành viên HTX Cam Thanh Hiền) cho biết: “Hiện nay, cam giòn đã đạt độ ngọt nhất định, tuy nhiên, nhà vườn chưa vội thu hoạch. Để quả đạt chất lượng tốt nhất, chúng tôi dự kiến bắt đầu thu hoạch trong khoảng 2 tuần tới, với sản lượng ước đạt 40 - 45 tấn. Giá cam giòn hiện tương đối ổn định, dao động từ 65.000 - 75.000 đồng/kg tại vườn. Nhiều thương lái và khách hàng quen đã đặt hàng, dự kiến sức tiêu thụ sẽ tăng khi cam bước vào chính vụ”.
bqbht_br_8.jpg
Cũng theo anh Định, bên cạnh hoạt động thu hoạch, nhà vườn sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm, check-in và thưởng thức cam giòn đặc trưng của vùng đất Đồng Lộc ngay tại vườn.
bqbht_br_6.jpg
Cũng lựa chọn phương thức canh tác theo hướng hữu cơ, chú trọng các giống cam chất lượng, 5 ha cam của anh Đoàn Ngọc Bảo (xã Vũ Quang) năm nay tiếp tục sinh trưởng tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
bqbht_br_12.jpg
Anh Đoàn Ngọc Bảo cho biết: “Năng suất cam năm nay giảm so với mọi năm do ảnh hưởng của thời tiết, song chất lượng quả vẫn đảm bảo, giữ được hương thơm và vị ngọt đặc trưng của cam thương hiệu Vũ Quang. Giá cam trung bình dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg; riêng những dòng cam tuyển chọn, chất lượng cao có thể đạt mức 100.000 - 120.000 đồng/kg”.
bqbht_br_14.jpg
Ông Phạm Văn Hiền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Vũ Quang cho biết: “Toàn xã hiện có hơn 400 ha cam, trong đó hơn 380 ha đang cho thu hoạch. Đầu vụ năm nay, cam được tiêu thụ với giá khoảng 30.000 đồng/kg; riêng một số dòng cam sản xuất theo hướng hữu cơ có giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Bên cạnh tiêu thụ qua thương lái, nhiều du khách cũng tìm đến tận vườn để thu mua và thưởng thức cam, góp phần đa dạng hóa kênh tiêu thụ sản phẩm”.
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Tại các xã vùng núi như: Kim Hoa, Mai Hoa,... những vườn cam với các giống cam Hà Nội, cam Xã Đoài, cam mát... đang phát triển xanh tốt, trĩu quả dưới bàn tay chăm sóc cần mẫn của người nông dân. Mùa cam chín không chỉ mang đến những thức quà đặc sản thơm ngon mà còn mở ra kỳ vọng về nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ.
bqbht_br_7.jpg
Hà Tĩnh hiện có hơn 7.400 ha cam, trong đó hơn 6.500 ha đang cho thu hoạch, tập trung tại các xã: Vũ Quang, Kim Hoa, Hương Khê, Đồng Lộc… Theo đánh giá của các địa phương, năng suất cam năm nay ước đạt 7-8 tấn/ha, giá bán cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với năm ngoái. Với những tín hiệu khả quan của thị trường, mùa cam năm nay được kỳ vọng mang lại nguồn thu tốt cho người trồng, đồng thời góp phần duy trì và nâng cao giá trị các sản phẩm cam đặc sản Hà Tĩnh trên thị trường.

Tin liên quan

Tags:

#Cam Hà Tĩnh #Mùa cam Hà Tĩnh #Thu hoạch cam #Cam giòn Đồng Lộc #Cam Vũ Quang

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thiếu thông tin nhận diện, khó kiểm soát chất lượng thực phẩm

Thiếu thông tin nhận diện, khó kiểm soát chất lượng thực phẩm

Từ chợ dân sinh đến các kênh kinh doanh trên mạng xã hội, không ít thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói, bảo quản đông lạnh đang được tiêu thụ khi thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng khó kiểm chứng chất lượng sản phẩm mà còn gây trở ngại cho công tác quản lý, truy xuất và xử lý vi phạm.
Giá xăng tiếp tục giảm

Giá xăng tiếp tục giảm

Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu các loại cùng giảm 1.310-2.260 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.
Đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục sữa công thức trẻ em tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới

Đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục sữa công thức trẻ em tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới

Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year) tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em (Infant Formula). Giữa những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, giải thưởng quốc tế ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng của Vinamilk.
Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi?

Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi?

Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc

Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá gỗ dăm lập đỉnh, người trồng rừng tiếc nuối

Giá gỗ dăm lập đỉnh, người trồng rừng tiếc nuối

Giá gỗ dăm tại Hà Tĩnh hiện cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng người trồng rừng trên địa bàn tỉnh không được hưởng lợi, bất lực nhìn cơ hội tăng thu nhập tuột khỏi tầm tay đầy tiếc nuối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!