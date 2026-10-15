Chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng tầm giá trị cam Vũ Quang

Vườn cam của ông Dương Quốc Thành được sản xuất theo hướng hữu cơ.

Trên diện tích cam gần 2 ha được canh tác theo hướng hữu cơ, vụ này, gia đình ông Dương Quốc Thành (thôn Hương Thọ) dự kiến thu hoạch khoảng 12 tấn quả. Không chỉ duy trì năng suất khá, cam đầu mùa còn được thương lái thu mua với giá hơn 30.000 đồng/kg nhờ chất lượng bảo đảm.

Ông Thành cho biết: “Đầu năm 2022, được các cấp tuyên truyền, vận động, gia đình tôi chuyển từ quy trình trồng cam truyền thống sang hướng hữu cơ. Đến đầu năm 2024, vườn cam được Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hữu cơ. Từ đó đến nay, gia đình luôn duy trì quy trình canh tác đã được triển khai, chú trọng kiểm soát các khâu từ chăm sóc đến thu hoạch. Nhờ vậy, năng suất cam được duy trì, giá bán ổn định, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 200 triệu đồng”.

Nhờ giá bán ổn định, năng suất đạt khá nên mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông Thành thu về khoảng 200 triệu đồng.

Theo ông Thành, chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ đòi hỏi người trồng phải tuân thủ quy trình kỹ thuật và chú trọng hơn đến từng công đoạn sản xuất, nói không với phân bón và các loại thuốc hoá học. Việc kiểm soát chặt chẽ quá trình chăm sóc không chỉ hướng đến chất lượng quả mà còn tạo cơ sở để duy trì sản xuất ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thời điểm này, gia đình anh Đoàn Ngọc Bảo (thôn Hương Thọ) cũng đang tập trung chăm sóc vườn cam rộng hơn 3 ha của gia đình. Xác định chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiêu thụ sản phẩm, anh chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu chăm sóc theo hướng hữu cơ, từ sử dụng phân bón, quản lý sâu bệnh đến theo dõi quá trình sinh trưởng của cây. Các khâu được thực hiện theo quy trình thống nhất, đồng thời kiểm soát chất lượng quả trước khi thu hoạch.

Anh Đoàn Ngọc Bảo luôn duy trì nghiêm ngặt các khâu chăm sóc vườn cam của gia đình.

“Năm nay, thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây cam. Vì vậy, gia đình càng chú trọng thực hiện đúng quy trình chăm sóc, theo dõi tình trạng vườn để có biện pháp xử lý phù hợp. Nhờ đó, năng suất cam vẫn đạt khá, chất lượng quả được bảo đảm. Khi sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, thương lái chủ động tìm đến thu mua, giúp gia đình yên tâm hơn về đầu ra” - anh Bảo chia sẻ.

Thực tế tại các vườn cam cho thấy, việc tuân thủ quy trình sản xuất không chỉ nhằm nâng cao năng suất mà còn hướng đến tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là hướng đi cần thiết trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và độ an toàn của nông sản.

Các nhà vườn ở xã Vũ Quang tập trung thu hoạch tỉa những quả chín sớm.

Hiện nay, xã Vũ Quang có hơn 400 ha cam, trong đó hơn 380 ha đang cho thu hoạch, chủ yếu được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ, hạn chế sử dụng các loại thuốc hoá học. Đầu vụ năm nay, cam được tiêu thụ với giá khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg. Bên cạnh kênh bán hàng qua thương lái, nhiều du khách đã tìm đến tận vườn để mua và thưởng thức cam. Hình thức tiêu thụ này tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, đồng thời giúp người trồng tiếp cận trực tiếp với khách hàng.

Chị Hoàng Thị Lan (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi thường chọn đến tận vườn để mua cam vì có thể trực tiếp lựa chọn quả, thưởng thức tại chỗ và yên tâm hơn về nguồn gốc sản phẩm. Cam Vũ Quang có vị ngọt thanh, mọng nước. Khi người trồng chú trọng quy trình chăm sóc, chất lượng quả được nâng lên thì người tiêu dùng cũng có thêm niềm tin để lựa chọn sản phẩm”.

Toàn xã Vũ Quang có hơn 400 ha cam, trong đó hơn 380 ha đang cho thu hoạch.

Ông Phạm Văn Hiền - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Vũ Quang thông tin: “Địa phương xác định nâng cao chất lượng là yêu cầu quan trọng để phát triển bền vững cây cam. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, chú trọng sản xuất an toàn, kiểm soát chất lượng sản phẩm và nâng cao ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn trong canh tác. Cùng với đó, địa phương định hướng xây dựng vùng sản xuất có chất lượng đồng đều, tăng cường quảng bá, kết nối tiêu thụ để nâng cao giá trị quả cam, từng bước khẳng định thương hiệu cam Vũ Quang trên thị trường”.

Chuẩn hóa quy trình sản xuất là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng và giá trị quả cam Vũ Quang. Khi người trồng chú trọng tuân thủ quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và chủ động tìm kiếm đầu ra, sản phẩm không chỉ có thêm lợi thế cạnh tranh mà còn tạo nền tảng để nghề trồng cam phát triển ổn định, bền vững.