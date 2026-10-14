Phát huy giá trị sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế xã Xuân Lộc phát triển

Những ngày này, cơ sở sản xuất bánh đa Bà 9 của anh Lê Quán Thực ở thôn Văn Xuân (xã Xuân Lộc) vẫn đều đặn duy trì sản xuất. Mỗi ngày, khoảng 1.000 chiếc bánh đa được tiêu thụ ra thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động.

Với nỗ lực nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tạo niềm tin với khách hàng, năm 2023, bánh đa Bà 9 được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Từ đó, lượng tiêu thụ tăng đáng kể so với trước, đầu ra ổn định hơn, góp phần cải thiện thu nhập cho gia đình. Kết quả này cũng tạo thêm động lực để anh Thực tiếp tục phát triển nghề truyền thống theo hướng bài bản, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Năm 2023 bánh đa Bà 9 được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Anh Thực chia sẻ: “Nghề làm bánh đa của mẹ tôi (bà Chín) bắt đầu từ khoảng năm 1980 và được duy trì mãi đến khi mẹ già yếu. Ngày ấy, bánh đa được làm thủ công, bột xay từ cối đá và tráng bằng tay. Sự cẩn trọng của mẹ tôi từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến nêm gia vị là yếu tố giúp bánh đa giữ chân khách hàng ở chợ quê. Chúng tôi lớn lên nhờ những chiếc bánh đa của mẹ và cũng từng cùng mẹ dậy sớm xay bột, tráng bánh. Mong muốn duy trì, phát triển nghề của mẹ luôn nung nấu trong tôi từ bé”.

Từ mong muốn gìn giữ nghề gia đình, anh Thực đã từng bước đưa sản phẩm truyền thống tiếp cận cách làm mới trong xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Việc được công nhận OCOP 3 sao không chỉ mở thêm cơ hội quảng bá, nâng cao độ nhận diện sản phẩm mà còn góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Qua đó, nghề làm bánh đa có thêm điều kiện duy trì, phát triển, nâng cao giá trị kinh tế và tạo sinh kế cho lao động địa phương.

Việc được công nhận đạt chuẩn OCOP không chỉ góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn tạo thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản, cải thiện hiệu quả kinh tế. Với anh Thái Hữu Quốc ở thôn Thượng Sơn, đưa cam chanh của gia đình tham gia chương trình OCOP năm 2023 là bước đi nhằm nâng tầm sản phẩm, xây dựng thương hiệu và từng bước ổn định đầu ra. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, anh Quốc từng bước đổi mới phương thức canh tác theo hướng VietGAP, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng và hướng đến sản xuất an toàn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Sau khi được công nhận đạt OCOP 3 sao, giá trị cam của gia đình anh Thái tăng 30% so với trước.

Sau khi được công nhận đạt OCOP 3 sao năm 2023, sản phẩm cam của gia đình anh Quốc ghi nhận mức tăng giá trị khoảng 30%. Riêng vụ cam vừa qua, vườn cho sản lượng khoảng 30 tấn, mang lại nguồn thu khoảng 400 triệu đồng. Kết quả này tiếp thêm động lực để gia đình đầu tư mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ.

Anh Quốc cho biết: “Năm nay, bên cạnh 2 ha cam hiện có, tôi dự kiến trồng thêm 1 ha cam giòn để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, duy trì quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh tiêu thụ, hướng đến phát triển vườn cam bền vững”.

Từ thực tế sản xuất, có thể thấy giá trị OCOP không chỉ ở việc được công nhận, gắn sao cho sản phẩm mà quan trọng hơn là tạo động lực để người dân Xuân Lộc chuẩn hóa quy trình sản xuất, quan tâm hơn đến bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và xây dựng phương án kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm địa phương nâng cao uy tín, mở rộng kênh phân phối, từng bước tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao hơn.

Sản phẩm hương trầm Quốc Thạch hướng tới nâng hạng sao OCOP trong thời gian tới.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Xuân Lộc cho biết: “Toàn xã hiện có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP gồm: hương trầm Quốc Thạch, bánh đa Bà 9, cam chanh Khe Giao, mật ong Tâm An và cá kho làng Yên. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP hiện có, đồng thời xây dựng thêm sản phẩm lúa hữu cơ và hỗ trợ nâng hạng sao cho sản phẩm hương trầm”.

Từ những sản phẩm đặc trưng, OCOP đang mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân Xuân Lộc. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ không chỉ gia tăng giá trị nông sản, sản phẩm truyền thống mà còn tạo động lực để các cơ sở sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.