Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang rộn ràng bước vào mùa thu hoạch cam chanh. Cam chín đến đâu được thương lái thu hái đến đó, mang đến niềm vui vào vụ của người dân.
Tại thôn Thanh Mai, một trong những vùng trồng cam chanh tập trung của xã Kim Hoa, gần 300 hộ dân đang tất bật thu hoạch. Người dân tranh thủ hái cam chín, lựa chọn, phân loại để bán cho thương lái.
Thay vì thu hoạch đồng loạt, bà con chủ yếu thu hái tỉa, cam chín đến đâu thu hoạch đến đó. Cách làm này giúp người trồng chủ động về thời gian, đồng thời bảo đảm chất lượng quả khi đưa ra thị trường.
Các vườn cam chín nối tiếp nhau giúp người dân thu hoạch, bán cam theo từng đợt, đồng thời tạo điều kiện để thương lái chủ động thu mua theo sản lượng đến kỳ thu hoạch.
“Xã Kim Hoa có diện tích trồng cam lớn, với hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất. Cây cam chanh không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn dần trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chú trọng chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chủ động kết nối tiêu thụ để từng bước nâng cao giá trị cam Kim Hoa trên thị trường”, ông Đậu Thế Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Hoa cho hay.
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