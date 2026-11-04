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Đội đèn săn rươi, kiếm tiền triệu mỗi đêm

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa rươi, bà con nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đổ ra đồng soi đèn săn “lộc trời” trong đêm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

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Khi màn đêm buông xuống, hàng chục hộ dân ở xã Nghi Xuân đã có mặt trên cánh đồng để vớt rươi.
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Khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ, những con rươi từ lòng đất ngoi lên, bơi dày đặc trên mặt nước
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Có mặt tại ruộng rươi từ sớm, ông Nguyễn Văn Tân, thôn Hồng Phú, xã Nghi Xuân tiến hành mở cống xả nước, rươi theo dòng chảy bơi vào lưới.
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Ông Tân cho biết: "Đây là đêm đầu tiên đi săn rươi, sau 2 mẻ lưới tôi trúng lớn được hơn 30 kg, ước tính thu về gần 6 triệu đồng."
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Không chỉ ông Tân, nhiều hộ dân ở đây cũng phấn khởi khi trúng được “lộc trời” trong những ngày đầu mùa.
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“Săn rươi vất vả đêm hôm nhưng vui vì mang lại giá trị kinh tế cao. Những ngày qua, nhiều hộ thu hoạch được từ 5 – 7 kg, bán với giá từ 200 – 250 nghìn đồng/kg, "đút túi" tiền triệu mỗi đêm” – ông Phan Văn Lĩnh, thôn Hồng Phú cho hay.
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Theo người dân địa phương, hằng năm, cứ vào tháng 9 -11 âm lịch (mỗi tháng rươi chỉ xuất hiện 5 - 7 ngày vào thời điểm đầu và cuối tháng) được coi là mùa thu hoạch rươi. Thời tiết vào mùa năm nay khô ráo, mát mẻ nên thuận lợi cho việc săn rươi của bà con.
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Ngoài tháo cống bắt rươi, người dân còn đội đèn pin lội ra đồng để vớt rươi.
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Rươi Nghi Xuân thân mập, béo ngậy, giàu chất dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng
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Người dân còn livestream bán đặc sản ngay tại chân ruộng.
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Rươi được cho vào xô, chậu để mang đi tiêu thụ
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Toàn xã Nghi Xuân hiện có gần 50ha ruộng rươi với hơn 200 hộ sản xuất. Nghề săn rươi mang lại thu nhập khá cao cho bà con nông dân nơi đây. Bởi vậy, người dân luôn giữ gìn môi trường sinh thái, khôi phục nguồn lợi rươi tự nhiên, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, mang lại giá trị kinh tế cao.
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Sau thu hoạch, bà con được cơ sở sản xuất kinh doanh rươi Hương Tăng ở thôn Hồng Phú, xã Nghi Xuân thu mua "chiến lợi phẩm" ngay trong đêm.
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Rươi tươi được cơ sở bảo quản để chế biến thành nhiều sản phẩm như: mắm rươi, đặc biệt thương hiệu chả rươi Hương Tăng – sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao đang được thị trường trong và ngoài tỉnh tin dùng.
Video: Nông dân Nghi Xuân thu hoạch rươi

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