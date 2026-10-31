Nông dân Tùng Lộc biến đất hoang thành trang trại bò 3B

(Baohatinh.vn) - Từ vùng đất ruộng bỏ hoang, anh Hồ Văn Khoa ở thôn Phúc Thắng, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đã xây dựng trang trại chăn nuôi bò 3B theo hướng tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.
Từ 20 con ban đầu, đến nay, đàn bò của gia đình anh Khoa hiện đã phát triển lên 73 con.
Trên diện tích 2 ha, gia đình anh đầu tư xây dựng 2 khu chuồng trại khép kín, áp dụng hình thức nuôi nhốt, thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý và phát triển đàn bò.
Bò 3B có nguồn gốc từ Bỉ, là giống bò chuyên thịt với ưu điểm cơ bắp phát triển, khả năng tăng trọng nhanh, thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi và tương đối dễ chăm sóc.
Anh Hồ Văn Khoa chia sẻ: "Để chủ động nguồn thức ăn, gia đình tôi đã tiến hành trồng cỏ trên diện tích 1 ha, vừa bảo đảm nguồn thức ăn xanh cho đàn bò, vừa giảm chi phí chăn nuôi".
Ngoài trồng cỏ, anh Khoa còn thu mua, dự trữ rơm rạ để bổ sung nguồn thức ăn cho đàn bò vào mùa đông, bảo đảm nguồn thức ăn ổn định quanh năm.
Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ, đàn bò 3B phát triển khỏe mạnh. Sau khoảng 12–15 tháng nuôi, bò đạt trọng lượng 400–500 kg/con, có thể xuất bán, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
Mô hình nuôi bò 3B của anh Hồ Văn Khoa là mô hình nông dân tiêu biểu, cho thấy hướng phát triển kinh tế phù hợp, khai thác hiệu quả diện tích đất bỏ hoang, nâng cao thu nhập cho hội viên. Thời gian tới, hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu để nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, khuyến khích hội viên mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, lựa chọn vật nuôi phù hợp, từng bước phát triển chăn nuôi hàng hóa hiệu quả và bền vững.
Ông Đặng Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tùng Lộc
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