Hà Tĩnh giảm hơn 70% số thửa đất ruộng trên các vùng chuyển đổi

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2021 - 2025, sau quá trình thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, Hà Tĩnh đã giảm hơn 70% số thửa đất trên các vùng chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh cơ giới hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 06), Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 14.970 ha đất nông nghiệp, đạt 99,81% chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025.
Qua quá trình thực hiện, số thửa đất giảm từ 123.404 xuống còn 36.705 thửa, tương đương mức giảm hơn 70%. Bình quân số thửa trên mỗi hộ giảm từ 3,3 thửa xuống còn 1,1 thửa; diện tích bình quân mỗi thửa tăng từ 814 m² lên 2.286 m².
Đặc biệt, trên các vùng đã thực hiện chuyển đổi, tích tụ, 85% số hộ được sử dụng đất 1 thửa, vượt mục tiêu của Nghị quyết 06 đề ra (75% số hộ sử dụng đất 1 thửa - PV), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư hạ tầng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí đi lại, canh tác và quản lý đồng ruộng. Đây là kết quả có tính nền tảng, tạo tiền đề quan trọng để chuyển từ “tập trung đất” sang “tổ chức lại sản xuất trên đất đã tập trung” trong giai đoạn tiếp theo.
Cùng với đó, một số địa phương đã bước đầu triển khai các hình thức như thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, liên kết, hợp tác,... Điều này góp phần tạo điều kiện để hộ gia đình, HTX và doanh nghiệp tập hợp đất đai với quy mô lớn hơn, thuận lợi cho việc đầu tư phát triển sản xuất, từng bước hình thành phương thức tổ chức sản xuất mới trên đồng ruộng.
Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh tiếp tục đặt mục tiêu tập trung, tích tụ khoảng 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở lợi thế của từng địa phương, việc tập trung, tích tụ ruộng đất sẽ gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát huy vai trò của HTX, tổ hợp tác trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.
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