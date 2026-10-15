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Kinh tế vườn đồi mở hướng giảm nghèo ở Trường Lưu

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Khai thác hiệu quả lợi thế vườn đồi, người dân Trường Lưu (Hà Tĩnh) phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, tạo nguồn thu ổn định, mở hướng nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Trên vùng đồi núi ở thôn Trà Sơn, xã Trường Lưu, gia đình chị Phạm Thị Yến đang trồng hơn 2.000 m² cây dược liệu với các loại như xạ đen, đẻn, kim tiền thảo… Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, các loại cây này sinh trưởng tốt, tốn ít công chăm sóc, phù hợp với việc phát triển kinh tế vườn đồi. Đáng chú ý, mô hình còn gắn với nghề làm thuốc gia truyền, tạo hướng khai thác giá trị từ nguồn dược liệu tại chỗ.

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Vườn cây đẻn của gia đình chị Phạm Thị Yến đang phát triển tốt.

Chị Yến chia sẻ: “Gia đình tôi bắt đầu trồng cây dược liệu từ năm 2015, ban đầu chủ yếu để phục vụ nghề làm thuốc truyền thống. Qua thời gian, nhận thấy nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế từ cây dược liệu, chúng tôi từng bước mở rộng sản xuất, vừa chủ động nguồn nguyên liệu, vừa bán ra bên ngoài. Hiện nay, riêng nguồn thu từ bán cây dược liệu mang lại cho gia đình hơn 100 triệu đồng mỗi năm”.

Từ hiệu quả kinh tế của gia đình chị Yến, mô hình trồng cây dược liệu đang được nhân rộng tại nhiều hộ ở thôn Trà Sơn. Hướng đi này không chỉ giúp người dân khai thác hiệu quả diện tích đất đồi mà còn đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu và từng bước cải thiện đời sống.

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Mô hình trồng cây dược liệu đang được nhân rộng tại thôn Trà Sơn.

Bên cạnh trồng cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi cũng đang trở thành hướng phát triển kinh tế được người dân ở Trường Lưu lựa chọn. Sau 6 năm phát triển, từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, gia đình anh Nguyễn Việt Hà (thôn Trà Sơn) đã từng bước xây dựng trang trại tổng hợp với diện tích khoảng 1 ha, kết hợp nuôi lợn và gà. Trong quá trình sản xuất, anh chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến phương thức chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Hiện nay, trang trại duy trì quy mô gần 2.000 con gà/lứa, cùng đàn lợn gồm hơn 400 con lợn thịt và 100 con lợn nái. Mô hình đạt doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động với mức thu nhập 10-15 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hà chia sẻ: “Chăn nuôi tập trung giúp gia đình tôi thuận lợi hơn trong quản lý nguồn thức ăn, con giống, kiểm soát đầu vào, đầu ra và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Hiện, gia đình đã liên kết với Tập đoàn Quế Lâm để phát triển mô hình nuôi gà theo hướng hữu cơ. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến nâng quy mô đàn lên 5.000-6.000 con/lứa, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm đầu ra ổn định”.

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Mô hình nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Việt Hà (thôn Trà Sơn) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã Trường Lưu hiện có khoảng 900 ha đất đồi núi, tập trung chủ yếu ở các thôn Trà Sơn, Thường Nga. Phát huy lợi thế vườn đồi, hàng trăm hộ dân đã phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi, từng bước đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Đáng chú ý, toàn xã hiện có 9 mô hình kinh tế đạt thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Lưu cho biết: “Để phát huy lợi thế vùng đồi núi, thời gian tới, xã định hướng tiếp tục phát triển cây ăn quả có múi, khuyến khích mở rộng các mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi theo hướng liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng đầu tư của từng hộ”.

Từ trồng cây dược liệu, cây ăn quả đến chăn nuôi tập trung, các mô hình kinh tế vườn đồi đang mở thêm hướng sinh kế cho người dân Trường Lưu. Với định hướng phát triển sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ, địa phương từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đồi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

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