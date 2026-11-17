Tại cuộc gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng chiều 16/11, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Manila (Philippines), Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho rằng củng cố nền tảng kinh tế giúp các quốc gia tăng sức chống chịu trước những biến động toàn cầu. Bà cho biết IMF sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam điều hành chính sách vĩ mô.

Theo bà Georgieva, tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam là kết quả của quá trình cải cách bền bỉ và có hệ thống, giúp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đưa nền kinh tế hội nhập sâu hơn. Bà cũng nhận định nền tảng kinh tế vĩ mô và tài chính của Việt Nam ngày càng vững chắc.

"Việt Nam là một nền kinh tế năng động, phát triển rất thành công, với những nền tảng kinh tế vĩ mô và tài chính ngày càng vững chắc", bà nói. Bà đánh giá cao tầm nhìn và các ưu tiên điều hành kinh tế của Thủ tướng, nhất là việc đặt ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính ở vị trí hàng đầu trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Manila (Philippines), ngày 16/11. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng. Việt Nam cũng chú trọng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

Thủ tướng ghi nhận các phân tích và khuyến nghị từ Đoàn tham vấn Điều IV của IMF vừa làm việc tại Việt Nam là nguồn tham khảo cho việc hoạch định và điều hành chính sách. Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng, ông đề nghị IMF tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và đưa ra khuyến nghị phù hợp với điều kiện, ưu tiên phát triển của từng nước.

Trao đổi về những động lực phát triển mới, Thủ tướng cho biết Việt Nam định hướng mở rộng ứng dụng AI trong nông nghiệp, sản xuất thông minh, y tế và logistics để nâng năng suất và sức cạnh tranh, đồng thời kiểm soát các rủi ro mới. Định hướng này nhằm nâng năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, đồng thời chú trọng kiểm soát những rủi ro, thách thức mới.

Bà Georgieva đánh giá Việt Nam đang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu và cho biết IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tận dụng cơ hội, ứng phó với tác động của công nghệ này lên tăng trưởng, việc làm và ổn định tài chính.

Thủ tướng mời Tổng giám đốc IMF dự Diễn đàn Tương lai ASEAN vào tháng 3/2027 và các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai. Bà Georgieva bày tỏ mong muốn IMF tham gia các hoạt động của APEC, trong đó có phối hợp tổ chức đối thoại chính sách với giới hoạch định chính sách và doanh nghiệp.

Nhận xét Việt Nam đổi thay "không phải từng năm mà gần như từng tuần", bà Georgieva cho biết mong sớm trở lại Việt Nam trước Hội nghị Cấp cao APEC 2027.