Giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2185/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 5) để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 4.258,954 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 4.258,954 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035 cho 18 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 982,1 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình cho 28 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Đồng thời, giao bổ sung 1.918,723 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035 cho Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 5,5 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định nêu rõ: Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được giao bổ sung dự toán, kế hoạch ngân sách trung ương khẩn trương phân bổ, giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của từng chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung và mức kinh phí được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 và quy định của pháp luật có liên quan.

Bố trí vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư; sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác hoặc trùng lặp nội dung sử dụng kinh phí thường xuyên và vốn đầu tư công trong cùng chương trình.

Bên cạnh đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước theo đúng chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách địa phương thực hiện các chương trình theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/11/2026).