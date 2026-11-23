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Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa ban hành Thông báo số 333/TB-STC ngày 23/11/2026 về việc công khai tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị, địa phương, kết quả trên tăng 40 cơ sở so với kỳ công khai ngày 15/11/2026. Trong số 44 đơn vị, địa phương hoàn thành 100% nhiệm vụ, có 10 đơn vị, địa phương hoàn thành trong kỳ báo cáo.

Hiện toàn tỉnh còn 68 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác; 16 đơn vị, địa phương chưa có tiến triển so với kỳ báo cáo trước.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trong năm 2026, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Trong đó, khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao; xây dựng, hoàn thiện phương án xử lý đối với các cơ sở chưa được phê duyệt phương án; rà soát tính khả thi của các phương án đã phê duyệt, kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương cần thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ và kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính.