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Tuổi trẻ Trường Lưu xung kích đưa chuyển đổi số đến với người dân

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Đoàn xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, cài đặt ứng dụng i-HaTinh và định vị dữ liệu dân cư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, Đoàn xã Trường Lưu đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 12/12 chi đoàn. Mỗi tổ có từ 5-15 thành viên, trực tiếp đến từng thôn, từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống.

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Đoàn xã Trường Lưu đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 12/12 chi đoàn.

Đoàn viên, thanh niên tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh, sổ tay sức khỏe điện tử và các tiện ích số thiết yếu; đồng thời giải đáp những khó khăn trong quá trình thực hiện. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ chuyển đổi số cộng đồng chú trọng hướng dẫn trực tiếp, phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ của từng người, qua đó giúp người dân từng bước sử dụng thành thạo các ứng dụng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương.

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Các tổ chuyển đổi số đã giúp người dân cài đặt các ứng dụng, hướng dẫn tiếp cận công nghệ.

Thông qua hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, tuổi trẻ Trường Lưu phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, trong đó có i-HaTinh.

Những hoạt động thiết thực này góp phần nâng tỷ lệ cài đặt ứng dụng i-HaTinh trên địa bàn lên hơn 41%, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, với hơn 98% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

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Tags:

#Chuyển đổi số #Xã Trường Lưu #Hà Tĩnh 24 giờ

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