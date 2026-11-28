Tại buổi truyền thông, hơn 100 học sinh của trường được bác sĩ của Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá truyền thống và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Qua phân tích, các em hiểu rõ hơn về cơ chế gây nghiện của nicotine, nguy cơ từ các hóa chất độc hại trong những sản phẩm thường được quảng bá với hình thức bắt mắt, hương vị hấp dẫn.

Bác sĩ cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá cho học sinh tại buổi truyền thông.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng làm rõ những ảnh hưởng của việc hút thuốc và hút thuốc thụ động đối với sức khỏe, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh. Việc tiếp xúc với khói thuốc có thể gây tổn thương hệ hô hấp, tim mạch, suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung và thể lực, ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, rèn luyện cũng như sức khỏe lâu dài.

Học sinh còn được phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên cơ sở giáo dục; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng từ chối khi bị bạn bè lôi kéo sử dụng thuốc lá, xây dựng lối sống lành mạnh.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh.

Thông qua hoạt động, Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, không khói thuốc.