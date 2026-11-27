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Hải quan khu vực XI cao điểm chống buôn lậu dịp cuối năm 25/11/2026 05:15 Chi cục Hải quan khu vực XI quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ nổ bình gas ở Hà Nội 24/11/2026 15:30 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tin mới nhất vụ nổ lớn ở phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội: 6 người tử vong, 10 người bị thương 24/11/2026 15:03 Tin mới nhất vụ nổ lớn ở phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội: 6 người tử vong, 10 người bị thương. Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ hôm nay có 16 nạn nhân trong vụ nổ lớn ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Trong đó 6 tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cảnh báo tin nhắn SMS mạo danh NAPAS với nhiều kịch bản lừa đảo 24/11/2026 14:18 NAPAS cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu, với nhiều kịch bản khác nhau nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dùng.

Siết chặt phòng cháy tại nhà xưởng, kho hàng dịp cuối năm 24/11/2026 14:08 Cuối năm, nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy là yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nỗ lực ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào 24/11/2026 09:56 Với tinh thần mưu trí, dũng cảm và kiên quyết, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Đưa thông điệp an toàn giao thông tới lái xe tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh 23/11/2026 12:44 Các đơn vị chức năng triển khai phát tờ rơi tại các trạm thu phí và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Nguy cơ tai nạn từ hành vi sang đường tùy tiện 23/11/2026 08:08 Tình trạng sang đường tùy tiện, thiếu quan sát vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, chủ yếu do sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

Ninh Bình: 20 kg cần sa được cất giấu trong các xô bột giặt Thái Lan 22/11/2026 11:36 Trong chuyên án ma tuý này, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt Thái Lan.

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Đề xuất tốc độ tối đa 90 km/h với cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp 21/11/2026 09:56 Trong dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024, Bộ Xây dựng đề xuất giới hạn tốc độ không quá 90 km/h đối với một số phương tiện chạy trên cao tốc 4 làn xe đầu tư phân kỳ.

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 165 triệu đồng qua mạng 20/11/2026 18:15 Sử dụng tài khoản Messenger bị chiếm quyền, các đối tượng giả danh con trai của một phụ nữ ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để yêu cầu chuyển gấp 165 triệu đồng.

Gỡ vướng về thể chế, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội 20/11/2026 15:54 Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, khơi thông điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

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Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn từ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật 19/11/2026 11:27 Các sở, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh đã tập trung cao độ tổ chức rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

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Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây phát tán hơn 35.000 bộ phim trái phép trên không gian mạng 18/11/2026 06:07 Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây phát tán phim lậu trên website “ophim17.cc” với hơn 35.000 bộ phim phát tán trái phép trên không gian mạng.

Đừng để những bình gas thành “bom nổ chậm” 18/11/2026 05:00 Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas ở TP Hồ Chí Minh khiến 12 người thương vong là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, bảo quản và sang chiết khí gas.

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Nguy cơ ô nhiễm từ những điểm giết mổ gia cầm tự phát 16/11/2026 15:53 Tại Hà Tĩnh, hoạt động giết mổ gia cầm nhỏ lẻ, tự phát vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường.

Đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu gần trạm thu phí trên đường cao tốc 16/11/2026 15:35 Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép 16/11/2026 14:54 Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) đã tổ chức khai thác, bán đất với trị giá hơn 29,5 tỉ đồng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

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Kịp thời xử lý các trường hợp tự ý cải tạo vườn và vận chuyển khoáng sản 16/11/2026 08:23 Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra một hộ gia đình tự ý cải tạo vườn và một công trình sử dụng đất chưa rõ nguồn gốc, qua đó kịp thời chấn chỉnh các vụ việc.