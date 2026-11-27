Tin mới nhất vụ nổ lớn ở phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội: 6 người tử vong, 10 người bị thương. Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ hôm nay có 16 nạn nhân trong vụ nổ lớn ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Trong đó 6 tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện.
Cuối năm, nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy là yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (SN 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ".
Đối tượng Ninh Thị Oanh (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh bắt tạm giam vì lừa đảo, chiếm đoạt 750 triệu đồng của người khác bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn mua đất.
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) đã tổ chức khai thác, bán đất với trị giá hơn 29,5 tỉ đồng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!