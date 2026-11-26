(Baohatinh.vn) - Một phụ nữ ở xã Hà Linh (Hà Tĩnh) vừa giao nộp cá thể rùa cổ sọc quý hiếm, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
Ngày 26/11, trong quá trình làm vườn, chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Tân Kiều, xã Hà Linh) phát hiện một cá thể rùa bò lên khe đá phía sau vườn nhà. Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, chị Thuận đã mang cá thể rùa đến trụ sở Công an xã để bàn giao.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hà Linh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê kiểm tra, xác định đây là cá thể rùa cổ sọc, thuộc nhóm IIB, có trọng lượng gần 2kg, sức khỏe tốt. Tiếp đó, Công an xã Hà Linh và Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời tiến hành các bước để tái thả cá thể rùa trở về môi trường tự nhiên.
Được biết, trước đó, nhiều người dân trên địa bàn xã Hà Linh đã tự giác giao nộp các cá thể động vật hoang dã quý hiếm khi phát hiện, bắt gặp. Việc này thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an cơ sở.
Tin mới nhất vụ nổ lớn ở phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội: 6 người tử vong, 10 người bị thương. Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ hôm nay có 16 nạn nhân trong vụ nổ lớn ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Trong đó 6 tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện.
Cuối năm, nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy là yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (SN 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ".
Đối tượng Ninh Thị Oanh (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh bắt tạm giam vì lừa đảo, chiếm đoạt 750 triệu đồng của người khác bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn mua đất.
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) đã tổ chức khai thác, bán đất với trị giá hơn 29,5 tỉ đồng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.
Lợi dụng công việc là nhân viên bán hàng của một đại lý bán ô tô, Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 730 triệu đồng của khách hàng.