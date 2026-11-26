Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Chiều 26/11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi hành án hành chính cho UBND các cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Hà Tĩnh, hội nghị được kết nối đến điểm cầu UBND tỉnh và 21 điểm cầu cấp xã, phường.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Cục trưởng Cục Quản lý THADS (Bộ Tư pháp) phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 3 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề thứ nhất tập trung vào một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; chuyên đề thứ hai phân tích những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về thi hành án hành chính; chuyên đề thứ ba làm rõ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Các đại biểu theo dõi nội dung tập huấn.



Thông qua các chuyên đề, hội nghị tập trung phổ biến, cập nhật các quy định của pháp luật; hướng dẫn trình tự, thủ tục thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; phân tích những tình huống thực tiễn và làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án.

Đáng chú ý, hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành các bản án hành chính thuộc trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND cấp xã sau khi tiếp nhận quyền, nghĩa vụ từ cấp huyện trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, giúp người đứng đầu UBND và đội ngũ công chức tham mưu nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ; tăng cường trách nhiệm và hiệu quả chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính tại địa phương.