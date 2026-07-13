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Xây dựng đội ngũ thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân hơn

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, trong sạch, liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân.

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Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự Việt Nam (19/7/1946 - 19/7/2026).

Chiều 13/7, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự Việt Nam (19/7/1946 - 19/7/2026).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phan Huy Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Trần Báu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo ngành thi hành án dân sự qua các thời kỳ.

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Đồng chí Phan Huy Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành thi hành án dân sự (THADS) Việt Nam và nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của THADS tỉnh Hà Tĩnh.

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Đồng chí Trương Công Hoàng - Trưởng THADS tỉnh Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS Việt Nam.

80 năm trước, vào ngày 19/7/1946, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng ký ban hành Sắc lệnh số 130, đặt nền móng cho công tác THADS Việt Nam. Từ dấu mốc lịch sử ấy, THADS đã đồng hành cùng chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước khẳng định vai trò là mắt xích không thể thiếu trong nền tư pháp và trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, cùng với sự phát triển của đất nước và quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật, hệ thống THADS không ngừng được kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương thức quản lý và từng bước hiện đại hóa hoạt động.

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Cán bộ, công chức THADS tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

Cùng với sự trưởng thành của hệ thống THADS cả nước, các thế hệ cán bộ THADS Hà Tĩnh đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2021–2026, THADS Hà Tĩnh đã tổ chức thi hành xong hơn 20.900 việc, thu hồi trên 1.375 tỷ đồng cho Nhà nước, tổ chức và công dân; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm; nhiều khoản tiền, tài sản được thu hồi, đưa trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp.

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Đồng chí Nguyễn Trần Kiên - đại diện cho thế hệ trẻ THADS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hệ thống THADS địa phương được tổ chức theo mô hình một cấp. Dù gặp một số khó khăn, tuy nhiên, THADS Hà Tĩnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công tác thi hành án. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, THADS tỉnh Hà Tĩnh thi hành xong 2.474 việc, đạt tỷ lệ 74,23%, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời thi hành xong trên 511 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,18%, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, THADS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm; tập trung xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, liêm chính trong thực thi công vụ và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, nâng cao chất lượng tổ chức thi hành án; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn, các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng và các vụ việc phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng THADS hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

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Đồng chí Phan Huy Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Huy Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ghi nhận, biểu dương những thành tích của ngành THADS Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phan Huy Hiếu đề nghị, trong giai đoạn mới, THADS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành; giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, trong sạch, liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân của THADS tỉnh Hà Tĩnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân của THADS tỉnh Hà Tĩnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trao tặng bức trướng cho THADS tỉnh Hà Tĩnh với dòng chữ: “Thi hành án dân sự Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

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Đồng chí Phan Huy Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự và đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Trương Công Hoàng - Trưởng THADS tỉnh Hà Tĩnh.
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Đồng chí Phan Huy Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự và đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Hồng Nam - Phó Trưởng phòng THADS khu vực 2 - THADS tỉnh Hà Tĩnh.
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Đồng chí Phan Huy Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự và lãnh đạo THADS tỉnh Hà Tĩnh trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS.
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Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho THADS tỉnh với dòng chữ: “Thi hành án dân sự Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.
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Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng THADS tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS Việt Nam.

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