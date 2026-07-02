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Kinh tế

Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh và BIDV ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Lễ ký kết hợp tác giữa Thi hành án dân sự tỉnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng.

Chiều 2/7, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Thi hành án dân sự tỉnh.

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BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và Thi hành án dân sự tỉnh thông qua nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác.

Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Cục Quản lý Thi hành án dân sự và BIDV trong việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành bản án, quyết định liên quan đến tín dụng ngân hàng.

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Đại biểu BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh dự lễ ký kết.
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Đại biểu Thi hành án dân sự Hà Tĩnh dự lễ ký kết.

Theo biên bản ghi nhớ, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh sẽ phối hợp trong các nội dung trọng tâm: tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi khoản nợ xấu của BIDV; cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác THADS; thực hiện các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án liên quan tài khoản, tiền gửi và tài sản tại BIDV; cung cấp dịch vụ quản lý tiền, tài sản và các giải pháp tài chính, ngân hàng phục vụ hoạt động THADS, cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho công chức Hệ thống THADS; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển đổi số, công tác truyền thông, an sinh xã hội và các hoạt động phong trào.

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Ông Trương Công Hoàng - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh và ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ tạo cơ sở để Thi hành án dân sự tỉnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng. Qua đó, việc hợp tác sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ xấu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật; từ đó, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chương trình hợp tác, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm trong việc đồng hành cùng các cơ quan chức năng thực thi pháp luật, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Tags:

#BIDV #Thi hành án #Hợp tác #Tài chính #Nợ xấu #Hỗ trợ pháp lý #Tín dụng

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

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