Công an phường Hoành Sơn tuyên truyền tới công nhân ở các nhà trọ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy (11/2026).

Tại các khu, cụm công nghiệp, số lượng công nhân, người lao động tập trung làm việc, sinh sống ở các doanh nghiệp và khu nhà trọ ngày càng đông. Bởi vậy, công an các xã, phường đã phối hợp với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ triển khai tuyên truyền về phòng, chống ma tuý phù hợp với đặc điểm, điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động. Đồng thời, tiến hành xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể đối với người lao động.

Thượng tá Hoàng Đạt - Trưởng Công an phường Hoành Sơn cho biết: “Chúng tôi đã đến nơi làm việc, nơi ở để gặp gỡ công nhân tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế gia đình, năng suất lao động; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là những loại ma túy được ngụy trang dưới các hình thức mới. Đặc biệt, ngoài tuyên truyền, chúng tôi cũng tiến hành xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể đối với công nhân tại các khu nhà trọ để phát hiện sớm, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma tuý len lỏi vào địa bàn. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 11/2026 đến nay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, kết hợp tuyên truyền tại 3 cơ sở kinh doanh, 5 cơ sở lưu trú và 7 dãy trọ công nhân, test ma túy đối với 40 người, kết quả 40/40 trường hợp âm tính”.

Công an phường Vũng Áng tổ chức xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể đối với cán bộ, công nhân đang làm việc tại Dự án Tổ hợp Vũng Áng – Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Vinhomes (8/2026).

Ở các khu dân cư, lực lượng công an cơ sở đã linh hoạt sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền về phòng, chống ma tuý. Đó là việc sử dụng hệ thống loa phát thanh của xã, phường, áp phích, tuyên truyền bằng xe lưu động, thông qua các cuộc hội họp ở khu dân cư...

Đặc biệt, thông qua các trang Fanpage chính thống của công an cơ sở, nhóm “Zalo kết nối bình yên”, các nội dung tuyên truyền được cụ thể hoá ngắn gọn, súc tích bằng các bài viết, phóng sự ảnh, các video, clip phản ánh sâu sắc tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy. Đồng thời, lan tỏa những thông điệp tích cực về lối sống lành mạnh, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết: Fanpage "Công an xã Phúc Trạch - tỉnh Hà Tĩnh” hiện đã có 7.800 người theo dõi, đăng tải hơn 480 tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, mô hình “Zalo kết nối bình yên” ở xã Phúc Trạch hiện đã có 6.580 người tham gia. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua trang Fanpage "Công an xã Phúc Trạch - tỉnh Hà Tĩnh" và các nhóm zalo kết nối bình yên, Công an xã đã nhận được hơn 30 thông tin phản ánh về biểu hiện vi phạm ANTT, an toàn giao thông... do người dân cung cấp. Đây thực sự là kênh thông tin hữu ích, sợi dây kết nối các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trong đó có công tác phòng, chống ma tuý, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ, trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân”.

Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, Công an xã Gia Hanh giúp học sinh nhận diện các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy để từ đó chủ động phòng tránh.

Tại các cơ sở giáo dục, lực lượng công an đã phối hợp với các trường học để tổ chức tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma tuý. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là cán bộ công an trao đổi trực tiếp với các em học sinh, thông qua những tình huống từ thực tế, qua đó, các em đã được tiếp thu một cách chủ động các kiến thức về nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma tuý, những hậu quả nghiêm trọng của ma tuý đối với sức khỏe, tương lai của bản thân, hạnh phúc gia đình và trật tự, an toàn xã hội... để từ đó chủ động phòng, tránh.

Đại úy Nguyễn Văn Cương - Phó trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết: “Bằng hình thức trao đổi, giải đáp trực tiếp với các em từ những tình huống cụ thể dễ bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày, các kiến thức về phòng, chống tệ nạn, tội phạm ma tuý đã được các em chủ động tiếp thu một cách dễ dàng, không gượng ép. Đây là hình thức tuyên truyền rất hiệu quả đối với lứa tuổi học sinh, thay vì thuyết giảng một chiều, các em đã được tự trải nghiệm, được tham gia, được tương tác để hình thành kỹ năng tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa, nói không với ma túy ngay từ sớm”.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tặng quà cho “Em nuôi vùng biên”

đang theo học tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 (11/2026).

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 150 cuộc tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 11/2026 đã tổ chức 22 cuộc tuyên truyền trực tiếp về Luật Phòng chống ma túy cho hơn 17.000 người ở các xã phường; 17 buổi tuyên truyền luật pháp về ma túy cho 8.200 giáo viên và 22.000 học sinh THPT, THCS ở trên địa bàn.