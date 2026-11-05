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Khởi tố nữ tài xế lái VF3 ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

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Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại TDP 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực TDP 24 Kim Tân, phường Lào Cai.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang.
Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang.

Trước đó, khoảng 15h ngày 1/11, Võ Tuyết Sang điều khiển ô tô VinFast VF3 màu hồng, BKS 24A-376.24, liên tục áp sát, chèn ép, va chạm với xe của chị P.T.T. (SN 1990, trú tại phường Cam Đường), khiến phương tiện này đổ ra đường.

Chị P.T.T. đang mang thai và đã được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai điều trị.

Thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags:

#Võ Tuyết Sang #Lào Cai #Gây rối trật tự công cộng #Khởi tố bị can #VinFast VF3 #nữ tài xế lái VF3

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