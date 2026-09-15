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Pháp luật

6 người bị khởi tố sau vụ tài xế taxi bị đuổi đánh ở Quảng Ninh

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Từ mâu thuẫn trong lúc chở khách, một tài xế taxi tại phường Móng Cái 1 bị nhóm người hành hung, trong đó có người dùng điếu cày đánh vào đầu nạn nhân.

Thông tin từ VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại phường Móng Cái 1.

Nhóm hành khách nữ say xỉn hành hung nam tài xế taxi. Ảnh cắt từ clip.
Nhóm hành khách nữ say xỉn hành hung nam tài xế taxi. Ảnh cắt từ clip.

Các bị can gồm Lê Trung Kiên (SN 1994), Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006), Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Đặng Ngọc Loan (SN 1995).

Trong đó, Lê Trung Kiên bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; 5 người còn lại bị khởi tố cùng tội danh theo khoản 1 Điều 318. Kiên, Vân, Tùng, Mạnh và Ly bị tạm giam; riêng Loan được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Theo tài liệu vụ án, khoảng 2h20 ngày 30/8, anh N.T.Đ. (SN 1998) điều khiển taxi đến khu vực trước quán Lin Lounge 79, phường Móng Cái 1 để đón khách.

Trong quá trình di chuyển, giữa tài xế và nhóm khách phát sinh mâu thuẫn liên quan việc chở thêm người. Anh Đ. sau đó bị một số người trên xe chửi bới, đánh vào vùng đầu và mặt.

Khi tài xế mở cửa bỏ chạy, nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo hành hung. Cơ quan chức năng xác định Lê Trung Kiên đã dùng điếu cày đánh vào đầu anh Đ., khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

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Chủ đề Phòng chống tội phạm

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