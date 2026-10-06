Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên án tử hình

Trưa 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tử hình về tội Giết người; tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Đức Anh là người sát hại gia đình anh Nguyễn Văn Quang tại xã Bình Minh (Đồng Nai) khiến vợ cùng hai con nhỏ tử vong, anh Quang bị thương 85% sức khỏe.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là mất nhân tính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và hoang mang dư luận. "Bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo; cần phải áp dụng hình phạt cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội", bản án nêu.

Trước đó, tại phần tranh luận, đại diện VKSND TP Đồng Nai xác định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Sau khi đột nhập nhà anh Quang, Đức Anh dùng hai dao nhọn, lấy thêm một dao chặt thịt trong nhà để tấn công các thành viên gia đình. Hành vi của bị cáo có nhiều tình tiết định khung tăng nặng: giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ...

Theo VKS, bị cáo hành động cực kỳ dã man, mang tính côn đồ, "đau xót hơn khi các cháu nhỏ bị sát hại lúc đang ngủ". "Với tội ác này, bị cáo phải bị loại khỏi đời sống cộng đồng", đại diện VKS nêu.

Nguyễn Đức Anh bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử, trưa 6/10. Ảnh: Phạm Hải

Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 4,5 tỷ đồng

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình anh Quang, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư TP HCM, đề nghị tòa áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được", do hai con nhỏ của anh Quang bị tấn công khi đang ngủ. Đối với tình tiết giảm nhẹ Đức Anh được ghi nhận "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", luật sư đề nghị không áp dụng.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư đề nghị buộc Đức Anh bồi thường hơn 4,5 tỷ đồng cho gia đình bị hại. Khoản này gồm hơn 219 triệu đồng chi phí thực tế đã phát sinh, hơn 27,7 triệu đồng tiền bồi dưỡng sức khỏe và thu nhập bị mất của anh Quang, gần 900 triệu đồng bù đắp tổn thất tinh thần và hơn 1,3 tỷ đồng thiệt hại dự kiến trong quá trình điều trị tiếp theo.

Luật sư cũng đề nghị Đức Anh cấp dưỡng cho ông Hồ Đình Quang và bà Nguyễn Thị Bảy, cha mẹ chị Hồ Thị Mai, mỗi người 4,14 triệu đồng một tháng, tính từ ngày 3/9/2026 đến khi người được cấp dưỡng qua đời.

Các lực lượng cảnh sát giữ an ninh trật tự cho đến khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: Phạm Hải

Bào chữa cho Đức Anh, luật sư Nguyễn Văn Cận, Đoàn Luật sư TP Đồng Nai, không tranh luận về tội danh, đồng thời thay mặt bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng nhìn nhận "không lời xin lỗi hay khoản bồi thường nào có thể bù đắp những mất mát mà gia đình đã phải chịu".

Luật sư cho biết bị cáo nhận thức được hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi của mình gây ra, và mong HĐXX xem xét các tình tiết theo quy định pháp luật.

Đức Anh không nói lời sau cùng.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (trái) và Đậu Thị Quyên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Phạm Hải

Cáo trạng xác định, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh. Sau khi bị chia tay, anh ta nảy sinh ý định trả thù. Đêm 2/9, sau khi uống rượu cùng bạn, Đức Anh nhiều lần tìm đến nhà bạn gái cũ. Khoảng 0h ngày 3/9, anh ta mang theo hai con dao, trèo qua mái nhà hàng xóm để tìm cách đột nhập nhưng bị cha cô gái phát hiện, đuổi về.

Đức Anh sau đó tiếp tục leo sang căn nhà liền kề của vợ chồng anh Quang. Khi bị chủ nhà phát hiện, anh ta dùng dao tấn công. Nghe tiếng động, chị Mai chạy ra mở cổng kêu cứu nhưng sau đó bị Đức Anh tấn công. Anh Quang chạy ra ngoài cũng bị đuổi theo, đâm 31 nhát nhưng được cứu sống.

Đức Anh quay vào nhà, sát hại hai con của vợ chồng anh Quang đang ngủ trong phòng. Sau khi gây án, anh ta xuống nhà vệ sinh rửa tay chân rồi mở cổng định tẩu thoát thì bị công an bắt quả tang.