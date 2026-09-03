Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Lời khai của nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nguyễn Đức Anh khai do không vào được nhà bạn gái nên leo vào nhà ông Q. và dùng dao tấn công cả gia đình khiến 3 người tử vong. Nghi phạm không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở xã Bình Minh.

79240793914590140061179957612931024535215319n-edited-1788421651487.jpg
Nghi phạm Nguyễn Đức Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Nguyễn Đức Anh khai là bạn trai của chị Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết bạn gái.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà P.A., nhưng nhà khoá cửa nên nghi phạm đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.

Lúc này, ông Đ.V.R. (bố của Đ.T.P.A.) nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà P.A..

Do sợ hãi, ông R. đã chốt chặt các cửa. Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà ông N.V.Q. (SN 1986, kế bên sát vách nhà ông R.) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Nghe tiếng động, ông Q. ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy nạn nhân, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công ông Q.

Lúc này, ông Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại, nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Nghi phạm tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi ông Q. gục xuống đường.

Đức Anh quay vào nhà ông Q. chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M. (SN 1990) là vợ và 2 con của ông Q. gồm N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).

Ông Đ.V.R. sau đó đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an xã có mặt, Đức Anh đã mở cổng nên cảnh sát khống chế bắt giữ nghi phạm. Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ quan y tế.

Ngoài ra, Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Theo Lê Trai/dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/phap-luat/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-3-me-con-o-dong-nai-20260903144957203.htm

Tin liên quan

Tags:

#Giết người #Thảm án ở Đồng Nai

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!