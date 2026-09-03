Lời khai của nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Nguyễn Đức Anh khai do không vào được nhà bạn gái nên leo vào nhà ông Q. và dùng dao tấn công cả gia đình khiến 3 người tử vong. Nghi phạm không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.
Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở xã Bình Minh.
Bước đầu, Nguyễn Đức Anh khai là bạn trai của chị Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết bạn gái.
Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà P.A., nhưng nhà khoá cửa nên nghi phạm đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.
Lúc này, ông Đ.V.R. (bố của Đ.T.P.A.) nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà P.A..
Do sợ hãi, ông R. đã chốt chặt các cửa. Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà ông N.V.Q. (SN 1986, kế bên sát vách nhà ông R.) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.
Nghe tiếng động, ông Q. ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy nạn nhân, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công ông Q.
Lúc này, ông Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại, nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Nghi phạm tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi ông Q. gục xuống đường.
Đức Anh quay vào nhà ông Q. chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M. (SN 1990) là vợ và 2 con của ông Q. gồm N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).
Ông Đ.V.R. sau đó đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an xã có mặt, Đức Anh đã mở cổng nên cảnh sát khống chế bắt giữ nghi phạm. Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ quan y tế.
Ngoài ra, Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.
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