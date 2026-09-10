Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Bắt Giáo sư Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ông Nguyễn Huy Ngọc (Giáo sư ngành y học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc liên quan vụ án tại Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ.

Hai ông bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, "do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn".

Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

C03 đang mở rộng điều tra quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Ngọc, 56 tuổi, có phần lớn sự nghiệp gắn liền với ngành y tế quê nhà Phú Thọ, từng làm trưởng khoa, Phó giám đốc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau 11 năm làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Y tế, từ tháng 10/2024, ông giữ cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh. Cuối năm 2025, ông nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học.

Ông Sơn, 45 tuổi, có nhiều năm công tác trong ngành y tế Phú Thọ. Ông từng làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cũ từ năm 2021 và được bổ nhiệm lại cương vị người đứng đầu bệnh viện sau sáp nhập tỉnh.

Ông Ngọc và Sơn là hai bị can mới nhất trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, sau thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, cùng về tội Nhận hối lộ.

Đầu tháng 8, ba người của Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ bị bắt về tội Buôn lậu Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ông Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT; Hà Văn Nam, Giám đốc; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán.

Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ được thành lập năm 2007, do ông Phương nắm 90% cổ phần. Theo dữ liệu đấu thầu công khai, từ năm 2018 đến nay doanh nghiệp trúng hàng trăm gói thầu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

C03 bước đầu xác định ông Phương thành lập và điều hành các doanh nghiệp ở Việt Nam, Singapore và Hong Kong để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Phần lớn hàng hóa được nâng giá trước khi bán vào các cơ sở y tế trong nước, qua đó thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

C03 cáo buộc trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, ông Phương còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu được Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo thiết bị đi kèm, qua đó đưa các thiết bị khác vào Việt Nam trái quy định.

Theo Phạm Dự/vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/giao-su-nguyen-huy-ngoc-pho-chu-tich-tinh-phu-tho-bi-bat-5116796.html

Tin liên quan

Tags:

#Giáo sư Nguyễn Huy Ngọc #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ #Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!