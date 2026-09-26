Vụ xe Lexus dừng đột ngột gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Tạm giữ hình sự tài xế

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường).
Ngày 26-9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội).
Ông Điện là tài xế ô tô Lexus phanh đột ngột gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, lúc 13h31 ngày 15-9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126… đã tông từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước, gồm ô tô Lexus biển số 30L-268... do Nguyễn Văn Điện điều khiển và ô tô con mang biển số 29E-303... do tài xế C.T.N. (sinh năm 1989) cầm lái.
Qua xác minh từ dữ liệu camera hành trình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, tài xế xe Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303...
Cập nhật từ thông tin quản lý phạt nguội trên VNeTraffic, chiếc Lexus này trước đó đã 3 lần vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc.
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