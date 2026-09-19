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Công an Hà Tĩnh truy nã đối tượng cướp tài sản

P.V
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(Baohatinh.vn) - Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Quốc Cường (xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định truy nã đối tượng Trần Quốc Cường, SN 1994, trú thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc về tội "Cướp tài sản" , theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

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Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cường làm nghề lao động tự do, bị khởi tố về tội "Cướp tài sản" vào tháng 4/2026 nhưng đã bỏ trốn.

Đối tượng cao 1m68, da ngăm đen, tóc ngắn, lông mày đậm, sống mũi thấp, mắt nhỏ và có vết sẹo chấm cách khoảng 2 cm phía trên đầu lông mày phải.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người dân sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã đề nghị báo ngay cho đơn vị (qua đồng chí Nguyễn Trí Trung - điều tra viên, số điện thoại 0918833968) theo địa chỉ số 173, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

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