Tuyên 11 án tử hình, 19 án chung thân trong "đại án ma túy" Hà Danh Nậm

Vụ án được mở rộng điều tra sau việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy được giấu trong hàng trăm tuýp kem tại sân từ Pháp về Việt Nam của Việt Nam Airlines qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023. Sau đó, CQĐT đã bóc gỡ từng “mắt xích”, làm rõ hành vi của từng đối tượng trong “đại án ma túy” do Hà Danh Nậm (đang trốn truy nã) cầm đầu.

HĐXX tuyên án.

HĐXX đã tuyên phạt Hà Danh Nậm mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt 10 bị cáo khác cùng mức án tử hình (trong đó có bị cáo Nguyễn Xuân Hiếu, đang trốn truy nã) mức án tử hình về cùng tội danh trên.

Hoàng Sỹ Thắng (SN 1987) trợ thủ đắc lực của Hà Danh Nậm bị tuyên án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài Hoàng Sỹ Thắng, HĐXX còn tuyên 18 bị cáo khác cùng mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó có Bùi Văn Ánh (cháu rể Thắng) bị tuyên án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (tăng mức hình phạt so với đề nghị 20 năm tù của đại diện VKS).

Bị cáo Andrea Aybar Carmona 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân); Nguyễn Trung Tín (anh trai ca sĩ Chi Dân) và Vũ Hải Anh mỗi bị cáo 7 năm tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo nghe tuyên án tại điểm cầu Trại giam Chí Hòa (T30)

Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt, theo từng mức độ hành vi phạm tội nặng nhẹ khác nhau với các mức án từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 29 năm tù (có bị cáo đang phải chịu án từ một bản án khác) về nhiều tội danh khác nhau như: “Không tố giác tội phạm, Chiếm giữ tài sản của người khác, tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy…”.

Ngoài ra, nhiều bị cáo còn bị HĐXX tuyên phạt bổ sung từ 5 triệu đến 80 triệu đồng sung công quỹ và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra qua nhiều nhánh, có sự liên kết giữa các đối tượng ở nước ngoài và trong nước. Các bị cáo sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hoạt động phạm tội, từ ngụy trang ma túy trong các mặt hàng thông thường như kem đánh răng, thực phẩm chức năng đến lợi dụng dịch vụ ký gửi, gom hàng và chuyển phát quốc tế. Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, tài khoản ngân hàng không chính chủ và nhiều phương thức liên lạc khác nhằm che giấu danh tính, giao dịch và dòng tiền.

Trong đó, bị cáo Hà Danh Nậm (hiện đang bỏ trốn) giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Quá trình truy xét xác định, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng. Hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đang được xét xử có 227 bị cáo.

Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi, một số bị cáo không nhận tội hoặc thay đổi lời khai. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị cáo, hồ sơ còn có nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử, sao kê, kết quả giám định, lời khai đối chất và nhận dạng, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/3/2023, khi soi chiếu hành lý chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 327 tuýp kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên, trong đó 157 tuýp chứa hơn 11kg ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hà Danh Nậm (SN 1974 quê Nghệ An, còn có tên gọi khác là Hữu Sơn) trước đó đã tổ chức 7 chuyến vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và đưa về nước thông qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh.

Cả 7 chuyến hàng được chuyển về một đầu mối tại Đồng Nai, Hoàng Sỹ Thắng là đầu mối tiếp nhận. Sau khi nhận hàng, Thắng phân chia và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương cũ. Cáo trạng xác định, Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép gần 18kg ma túy.

Đối với 4 nữ tiếp viên, cơ quan điều tra xác định đây là lần đầu họ được phân công cùng một chuyến bay. Các tiếp viên nhận vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa gồm kem đánh răng, bàn chải... từ Pháp về Việt Nam với tiền công 6,5 euro/kg (tương đương khoảng 169.000 đồng/kg).

Theo kết quả điều tra, các tiếp viên không biết bên trong một số tuýp kem đánh răng có ma túy nên không bị xử lý hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ vụ việc này, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xác định tổng cộng 227 bị cáo bị xử lý về nhiều hành vi phạm tội.

Trong số này có người mẫu Andrea Aybar Carmona (An Tây), ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (Chi Dân) và người từng được biết đến với các hoạt động thiện nguyện trên mạng xã hội là Nguyễn Đỗ Trúc Phương (cô tiên từ thiện).

Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo có quan hệ mẹ - con, anh – em, vợ - chồng (hoặc sống chung như vợ chồng, có con cái, cha mẹ già…) xin HĐXX xem xét xin giảm nhẹ hình phạt cho người thân, cho bị cáo cùng vụ có hoàn cảnh đặc biệt… một số bị rủ rê lôi kéo khi tham gia sử dụng ma túy khi còn vị thành niên…