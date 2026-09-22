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Người dân bàn giao cá thể rùa cổ sọc cho ngành chức năng

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Cá thể rùa cổ sọc quý hiếm vừa được một người dân tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Chiều tối 21/9, Công an xã Nghi Xuân phối hợp với Hạt kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh tiếp nhận một cá thể rùa cổ sọc do người dân trên địa bàn chủ động giao nộp. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng đã hoàn thiện thủ tục bàn giao cá thể rùa này cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

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Anh Trần Văn Dần (ở giữa) bàn giao cá thể rùa cổ sọc cho cơ quan chức năng.

Trước đó, anh Trần Văn Dần (SN 1998, trú thôn Xuân Hồng, xã Nghi Xuân) phát hiện một cá thể rùa cổ sọc gần khu vực nhà ở. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Dần đã chủ động đến Công an xã Nghi Xuân để bàn giao.

Cơ quan chức năng xác định, cá thể rùa cổ sọc được anh Trần Văn Dần bàn giao có trọng lượng 2 kg, tên khoa học là Mauremys sinensis, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT.

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Cá thể rùa cổ sọc được anh Trần Văn Dần bàn giao.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ cân bằng sinh thái; đồng thời, thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã.

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Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

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