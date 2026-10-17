Khởi tố đối tượng đánh bạn nhậu tổn thương nặng

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Kim Lương (ngoài cùng bên phải).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Kim Lương (SN 1971, trú xã Thạch Khê) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 15/6/2026, Dương Kim Lương và anh Đ.T.T cùng uống rượu tại nhà Lương ở xã Thạch Khê. Sau khi uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh T. ném cốc uống nước vào người Lương. Bực tức, Lương lấy vỏ chai bia để trên bàn đập vào đầu anh T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.