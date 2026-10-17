Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Khởi tố đối tượng đánh bạn nhậu tổn thương nặng

Thu Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mâu thuẫn với bạn nhậu, Dương Kim Lương (SN 1971, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu bị hại, gây thương tích 70%.

bqbht_br_b11.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Kim Lương (ngoài cùng bên phải).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Kim Lương (SN 1971, trú xã Thạch Khê) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 15/6/2026, Dương Kim Lương và anh Đ.T.T cùng uống rượu tại nhà Lương ở xã Thạch Khê. Sau khi uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh T. ném cốc uống nước vào người Lương. Bực tức, Lương lấy vỏ chai bia để trên bàn đập vào đầu anh T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tags:

#xã Thạch Khê #Hà Tĩnh 24h #Khởi tố đối tượng đánh bạn nhậu

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Liên quan vụ livestream với những lời lẽ xúc phạm, kích động người khác tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!