Phòng ngừa, ngăn chặn ma tuý xâm nhập học đường

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn biểu diễn văn nghệ tại lễ phát động “Học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026” của do Sở GD&ĐT phát động (17/10/2026).

Trường THPT Lê Quý Đôn hiện có 1.459 học sinh/36 lớp. Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để đảm bảo ATGT, an ninh, an toàn trường học, như: phân loại học sinh để theo dõi, có biện pháp giáo dục phù hợp; đảm bảo thông tin 2 chiều giữa nhà trường – gia đình để giáo dục học sinh...

Đặc biệt, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an phường Hà Huy Tập, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các em, nhằm trang bị cho các em một “lá chắn” an toàn trước các nguy cơ tai, tệ nạn xâm nhập học đường, nhất là ma tuý.

Cô Nguyễn Thị Thu Hoà – Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Ngay từ tháng 8, trong buổi sinh hoạt tập trung để chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền về đảm bảo ATGT, phòng chống ma tuý học đường, tác hại thuốc lá, bạo lực học đường... cho các em học sinh. Trung tuần tháng 10 vừa rồi, nhà trường cũng vừa tổ chức điểm cầu tham dự lễ phát động “Học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026” của do Sở GD&ĐT phát động”.

Thông qua những tình huống thực tế và hình thức trao đổi trực tiếp, Công an phường Hà Huy Tập đã giúp học sinh dễ nhận diện các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy để từ đó chủ động phòng tránh.

Được biết, không chỉ riêng Trường THPT Lê Quý Đôn mà thời gian qua, Công an phường Hà Huy Tập đã triển khai công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh, an toàn trường học, nhất là phòng chống ma tuý xâm nhập học đường tại các cơ sở giáo dục ở trên địa bàn.

Trung tá Đặng Minh Tú - Phó Trưởng Công an phường Hà Huy Tập cho biết: “Từ đầu năm 2026 lại nay, chúng tôi đã phối hợp với 13 cơ sở giáo dục trên địa bàn, tổ chức 25 buổi tuyên truyền về đảm bảo ATGT, ANTT, đặc biệt là phòng chống ma tuý học đường; thu hút 18.184 lượt học sinh tham gia. Thông qua những tình huống thực tế và hình thức trao đổi trực tiếp gần gũi, dễ hiểu, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy để từ đó chủ động phòng tránh. Khi bị rủ rê hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy, cần kiên quyết từ chối và kịp thời thông báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ”.

Trường THPT Cẩm Bình phối hợp với Công an xã Cẩm Bình, Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về đảm bảo ATGT, phòng chống ma tuý, bạo lực học đường... cho các em học sinh (28/8/2026).

Trường THPT Cẩm Bình đóng trên địa bàn cận thành phố Hà Tĩnh (cũ), có quốc lộ 1A đi qua... nên vấn đề tai nạn giao thông, các tai tệ nạn xã hội xâm nhập học đường luôn là mối nguy cơ tiềm ẩn. Bởi vậy, nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với Công an xã Cẩm Bình để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

Thầy Phan Thanh Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình cho hay: “Ngoài việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào trong các môn học, ngoại khoá, sinh hoạt đầu tuần... chúng tôi luôn phối hợp với Công an xã Cẩm Bình, Phòng CSĐT về ma tuý, Phòng CSGT (Công an tỉnh) để trang bị cho các em học sinh những kỹ năng nhận diện, phòng tránh tình huống mất an toàn, góp phần xây dựng một môi trường học đường lành mạnh”.

Thượng tá Lê Thái Hà - Trưởng Công an xã Cẩm Bình chia sẻ: “Ma túy đang thay đổi diện mạo, không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà len lỏi vào cuộc sống dưới những vỏ bọc "bánh lười" chứa cần sa, "nước vui" pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử POD chứa chất gây nghiện với mùi vị trái cây quyến rũ... Bởi vậy, quá trình tuyên truyền, chúng tôi đã tập trung vào bốn nhóm: nhận diện ma túy mới; nhận diện thủ đoạn lôi kéo; hiểu rõ tác hại, hậu quả; trang bị kỹ năng phòng ngừa từ sớm. Để rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ mình, cảnh giác trước lời mời kết bạn bất thường, các nhóm kín quảng cáo chất kích thích, thông tin thiếu kiểm chứng và những lời hứa hẹn về công dụng của sản phẩm... Và khi gặp những trường hợp này, phải báo ngay cho thầy cô giáo, cha mẹ và cơ quan công an”.

Việc xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, an toàn sẽ giúp các em học sinh tránh xa được tệ nạn ma tuý. Ảnh: Giờ học thể dục của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Năm học 2026-2027, chỉ tính riêng khối PTTH, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức 350 cuộc tuyên truyền về an ninh, an toàn cho (bao gồm phòng, chống ma tuý học đường, bạo lực học đường, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng...) thu hút 48.821 học sinh, cán bộ, giáo viên các trường học tham gia, phối hợp kiểm tra 2.827 lượt học sinh, thu giữ nhiều vật cấm mang theo...