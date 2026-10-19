Dự kiến xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic, người dân không cần đến trụ sở CSGT

Quy trình xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic dự kiến giúp người dân nhận thông báo, phản hồi và nộp phạt mà không cần đến trụ sở CSGT.
Cục Cảnh sát giao thông dự kiến triển khai quy trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, cho phép người dân tiếp nhận thông báo, xác nhận vi phạm và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic mà không phải trực tiếp đến trụ sở Cảnh sát giao thông.
Theo quy trình dự kiến, khi hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát phát hiện vi phạm, dữ liệu sẽ được chuyển về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm. Cảnh sát giao thông căn cứ dữ liệu điện tử để xác minh các thông tin liên quan như chủ xe, đăng ký xe, kiểm định và bảo hiểm.
Sau khi xác minh, Cảnh sát giao thông gửi thông báo vi phạm đến chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic. Người nhận thông báo có hai lựa chọn.
Trường hợp đồng ý với vi phạm, chủ xe xác nhận trên ứng dụng và thực hiện nộp phạt. Sau khi hoàn tất, người vi phạm nhận biên lai điện tử; hệ thống tự động ghi nhận kết quả xử lý.
Trường hợp không đồng ý, chẳng hạn thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải là người điều khiển phương tiện hoặc chưa xác định được người lái xe, Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi, tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm và gửi thông tin vi phạm đến tài khoản VNeTraffic của người lái xe.
Toàn bộ quy trình dự kiến được thực hiện trên hệ thống điện tử và ứng dụng VNeTraffic. Người dân có thể chủ động tiếp nhận, phản hồi thông báo vi phạm và thực hiện các thủ tục liên quan mà không phải trực tiếp đến trụ sở Cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm.
Việc triển khai mô hình này được kỳ vọng góp phần giảm thời gian đi lại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.
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