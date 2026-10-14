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Người dân tự nguyện giao nộp cá thể trăn đất quý hiếm

Đức Thiện - Quốc Huy
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(Baohatinh.vn) - Cá thể trăn đất được người dân ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB.

UBND xã Đồng Lộc vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Can Lộc và Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.

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Anh Phan Công Chiến (áo trắng) bàn giao cá thể trăn đất cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 14/10, trong lúc đang làm nương, anh Phan Công Chiến (trú thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc) phát hiện một cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 10kg. Ngay sau đó, anh Chiến đã báo với chính quyền địa phương và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

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Cá thể trăn đất là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đồng Lộc đã phối hợp với Công an xã, Hạt Kiểm lâm Can Lộc và Vườn Quốc gia Vũ Quang kiểm tra, xác định cá thể trăn đất (tên khoa học Python molurus) thuộc Nhóm IIB, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cơ quan chức năng đã hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận, bàn giao cá thể trăn theo đúng quy định để thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn lan tỏa ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

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Tags:

#Động vật hoang giã #Động vật hoang giã #xã Đồng Lộc #Cá thể trăn đất #trăn đất #Bàn giao cá thể trăn đất

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

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