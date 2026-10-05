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Xã hội

Bắt được trăn đất nặng 9kg khi đi thăm đồng

Đức Thiện
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(Baohatinh.vn) - Sau khi phát hiện, bắt được cá thể trăn đất nặng 9kg, ông Trần Đình Chinh (ở xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

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Cá thể trăn đất nặng 9kg được ông Trần Đình Chinh phát hiện trong khi đi thăm đồng

Công an xã Mai Hoa vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 1 cá thể trăn đất nặng 9kg do ông Trần Đình Chinh (SN 1966, trú tại thôn Ân Phú, xã Mai Hoa) giao nộp.

Cá thể trăn đất này được ông Chinh bắt được trong quá trình đi thăm đồng. Sau khi đưa về nhà, ông tìm hiểu và phát hiện đây là loài động vật rừng quý hiếm, được pháp luật bảo vệ nên đã thông báo với các lực lượng chức năng.

Trăn đất có tên khoa học Python bivittatus (trước đây thường gọi là Python molurus). Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB – nhóm động vật hoang dã hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại nhằm bảo tồn giống loài. Loài này cũng nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.

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Ông Trần Đình Chinh giao nộp cá thể trăn đất cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, cá thể trăn đất được Vườn Quốc gia Vũ Quang đưa về chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

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