6 cá nhân Hà Tĩnh được Bộ GD&ĐT vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 19/11/2026 19:42 Trong số 335 nhà giáo được Bộ GD&ĐT vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, Hà Tĩnh có 6 cá nhân công tác ở 4 cấp học, từ mầm non đến THPT.

Phường Thành Sen nâng cao chất lượng rà soát, hướng đến giảm nghèo bền vững 19/11/2026 13:54 Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) yêu cầu cao về nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ tại cơ sở. Từ nâng cao năng lực đến đổi mới phương pháp, địa phương hướng tới giảm nghèo thực chất, bền vững.

Lời tri ân từ trái tim 19/11/2026 13:43 Tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ngày nay, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm sáng tạo để lan tỏa và tiếp nối giá trị tốt đẹp ấy.

Thay đổi phương thức tuyển sinh trường chuyên: Người trong cuộc nói gì? 19/11/2026 10:45 Đề xuất đổi mới phương thức tuyển sinh vào trường THPT chuyên của Bộ GD&ĐT đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà trường ở Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tăng tốc chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu y tế 19/11/2026 09:16 Thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu, ngành Y tế Hà Tĩnh đã đạt tỷ lệ cập nhật, chuẩn hóa từ 97% trở lên, có những dữ liệu đạt 100%, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân trên môi trường số.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 4): Người “thuyền trưởng” khơi nguồn sáng tạo 19/11/2026 08:30 Hơn 30 năm gắn bó với giáo dục, qua nhiều vị trí công tác, thầy Nguyễn Văn Quang (SN 1970) - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) luôn tìm tòi những cách làm mới để nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn.

[QUIZ] Hà Tĩnh ưu tiên đào tạo nhân lực trong những lĩnh vực nào? 19/11/2026 05:06 Trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi số và hội nhập, thị trường lao động tại Hà Tĩnh đang đặt ra những yêu cầu mới.

Đề xuất dành hơn 530 tỷ đồng tặng quà tết 2027 cho người có công 19/11/2026 04:53 Chính phủ đề xuất Chủ tịch nước dành hơn 530 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán 2027 cho người có công với cách mạng, với hai mức quà 300.000 đồng và 600.000 đồng.

Xác minh nguyên nhân liên quan học sinh nghi bị ngộ độc ở Hương Khê 18/11/2026 17:45 UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang xác minh nguyên nhân, đồng thời làm việc với cơ sở kinh doanh cung cấp loại nước ngọt mà học sinh đã sử dụng dẫn đến xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chúc mừng các Nhà giáo Nhân dân 18/11/2026 17:14 Tới thăm hỏi và chúc mừng các Nhà giáo Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh là dịp để lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã dành tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người.

Gặp mặt cán bộ, giáo viên bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia 18/11/2026 16:31 Buổi gặp mặt nhằm tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo ở Hà Tĩnh nỗ lực hơn nữa trong bồi dưỡng học sinh giỏi phấn đấu đạt kết quả cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Đổi mới hoạt động dạy và học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại 18/11/2026 15:21 Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng Sở GD&ĐT. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị.

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, tạo nhiều cơ hội việc làm 18/11/2026 15:00 Việc mở rộng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng không chỉ tạo thêm dư địa thu hút các dự án quy mô lớn mà còn mở ra triển vọng về giải quyết việc làm, nhất là lao động Hà Tĩnh đang làm việc xa quê.

Tập trung phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới 18/11/2026 14:53 Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Gửi yêu thương đến thầy cô bằng những hoạt động sáng tạo 18/11/2026 13:53 Những tấm thiệp nhỏ, bông hoa giấy, bức tranh ngộ nghĩnh hay lời ca, điệu múa rộn ràng... được học sinh ở Hà Tĩnh gửi trao thầy cô nhân ngày 20/11.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Tĩnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 18/11/2026 10:49 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản lý, đẩy mạnh ứng dụng AI, sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên, qua đó giữ vững vị thế giáo dục của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh nhân ngày 20/11 18/11/2026 10:47 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục phát huy thành quả mà các thế hệ đi trước đã xây dựng, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Ai kết nối thị trường việc làm sinh viên? 18/11/2026 09:22 Sinh viên cần việc làm để có thêm thu nhập, tích lũy kỹ năng; các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nhân lực để đáp ứng nhu cầu lao động theo giờ, theo ca. Cung và cầu cùng hiện hữu, nhưng việc kết nối vẫn chủ yếu diễn ra tự phát. Đằng sau những rủi ro của câu chuyện sinh viên làm thêm phải chăng là một phân khúc thị trường lao động tiềm năng còn bỏ ngỏ?

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 3): Thắp sáng khát vọng tri thức 18/11/2026 08:45 Gần 2 thập kỷ gắn bó với bục giảng, thầy giáo Nguyễn Như Đức (SN 1983, quê xã Đông Kinh) - Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã cùng đồng nghiệp bồi dưỡng và đồng hành với nhiều thế hệ học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức. Phía sau những tấm huy chương, những giải thưởng là câu chuyện đẹp về tình yêu nghề, sự tận tâm với học trò và những đóng góp bền bỉ trong sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài cho quê hương.

3 giáo viên ở Hà Tĩnh nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” của Trung ương Đoàn 18/11/2026 08:06 Trong danh sách 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương năm 2026 có 3 gương mặt ở Hà Tĩnh gồm cô Ngô Minh Nguyệt, thầy Trần Đức Quân và cô Lương Thị Ngọc Mai.

Kết nối người lao động Cẩm Xuyên với 3.500 chỉ tiêu tuyển dụng 17/11/2026 17:13 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thu hút gần 200 lao động tham gia, mở ra cơ hội tiếp cận việc làm ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Thầy giáo trẻ "thắp lửa" đam mê Toán học 17/11/2026 14:00 Với tâm huyết của mình, thầy giáo Trần Đức Quân - Trường TH, THCS & THPT iSchool Hà Tĩnh đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về thế hệ nhà giáo trẻ Việt Nam.

Kịp thời trục vớt tàu cá bị sóng biển đánh chìm 17/11/2026 12:27 Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã huy động lực lượng kịp thời trục vớt tàu cá của ngư dân Lê Văn Phúc (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị sóng lớn đánh chìm vào bờ.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 2): Vẹn nguyên ngọn lửa yêu nghề 17/11/2026 05:19 Sau 20 năm đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng, thầy giáo Đặng Đình Huấn ở Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (xã Kim Hoa) đã chủ động xin chuyển sang làm giáo viên khi trường lớp được sắp xếp lại. Hòa mình vào nhịp đổi thay của ngành giáo dục, thầy đón nhận công việc mới bằng tinh thần học hỏi, sự say mê trong từng giờ dạy và niềm vui giản dị khi được gần gũi, sẻ chia cùng học trò.

Đại học Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan ca múa nhạc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 16/11/2026 22:48 Chương trình là dịp để sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thể hiện năng khiếu và gửi gắm tình cảm tri ân, lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Học sinh phường Bắc Hồng Lĩnh tranh tài tại sân chơi Trạng nguyên 16/11/2026 19:47 Giao lưu Trạng nguyên phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) năm 2026 không chỉ tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ 16/11/2026 16:10 Việc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đền ơn đáp nghĩa.

Sắc màu văn hóa trong ngày hội đoàn kết ở Thạch Khê 16/11/2026 12:56 Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.

Xu hướng chọn môn thi của học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh 16/11/2026 10:06 Khảo sát tại một số trường THPT ở Hà Tĩnh cho thấy, học sinh lớp 12 ngày càng quan tâm các môn khoa học tự nhiên, lựa chọn tổ hợp thi gắn với năng lực, ngành học và cơ hội việc làm.