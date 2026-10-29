[Infographic] Vị trí việc làm và điều kiện để công chức cấp xã được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số

Phổ biến những điểm mới của chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 27/10/2026 10:26 Các điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 cùng những quy định liên quan được phổ biến đến doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tạo sinh kế, tiếp sức người dân Kỳ Xuân vươn lên thoát nghèo 27/10/2026 05:45 Từ các chính sách giảm nghèo, nhiều hộ dân ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã có thêm điều kiện xây dựng mô hình sinh kế phù hợp, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trên 90% dân số Hà Tĩnh được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí 27/10/2026 05:13 Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, đến nay, có 90,2% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 26/10/2026 18:44 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh kết nối hơn 300 sinh viên với 3 đơn vị, giới thiệu gần 200 chỉ tiêu đào tạo gắn với tài trợ học phí, bảo trợ việc làm.

Nhận diện các loại cúm mùa thường gặp ở người 26/10/2026 14:52 Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và đôi khi dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Học sinh lớp 12 Hà Tĩnh chuẩn bị từ sớm cho mùa tuyển sinh 2027 26/10/2026 14:00 Ngay từ đầu năm học, các trường THPT tại Hà Tĩnh đã chủ động phân hóa năng lực, ôn tập theo phương án thi 2+2 và định hướng nghề nghiệp từ sớm cho học sinh khối 12.

[Infographic] Chi tiết lịch đăng ký, tuyển sinh đại học năm 2027 26/10/2026 08:00 Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Hơn 1.000 người dân xã Đức Quang được tầm soát miễn phí nguy cơ đột quỵ 25/10/2026 15:43 Thông qua chương trình “Chủ động phòng chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, hơn 1.000 người dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã được khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ đột quỵ.

Tuyển sinh đại học: Đổi mới cần lộ trình phù hợp 25/10/2026 13:54 Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học được học sinh, giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh quan tâm. Đổi mới hướng tới công bằng, minh bạch nhưng cần lộ trình phù hợp.

Sống khỏe cùng BHT: Rối loạn tâm thần - nhận diện sớm, can thiệp kịp thời 25/10/2026 10:00 Áp lực cuộc sống khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. BS.CKI Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết và can thiệp sớm trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Gần 1.000 người dân Hà Tĩnh được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí 25/10/2026 09:44 Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà an sinh cho người dân ở Hà Tĩnh góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, lan tỏa tinh thần nhân ái.

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng tuyển dụng lao động 25/10/2026 05:18 Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm nhưng cũng đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp trong việc bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên 25/10/2026 05:04 Từ hỗ trợ con giống, vốn sản xuất đến hướng dẫn cách làm ăn, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.

“Một nghề cho chín" hay "chín nghề” - áp dụng thế nào cho đúng? 24/10/2026 16:49 Ngày nay, quan niệm “một nghề cho chín” đang được nhiều người linh hoạt hóa thành “chín nghề cùng lúc”. Nhưng đa nghề có phải là hướng đi phù hợp cho lao động Hà Tĩnh?

Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi” 24/10/2026 15:01 Chương trình hợp tác thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi” giữa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh và Quỹ Good Sam Lotus Charity sẽ phát hiện sớm các vấn đề về mắt cho người dân, hướng tới mục tiêu lan tỏa ánh sáng đến những đối tượng cần được hỗ trợ.

Những người thầm lặng thắp sáng hy vọng cho người bệnh 24/10/2026 14:39 Bằng chuyên môn, lòng kiên nhẫn và sự tận tụy, đội ngũ điều dưỡng Hà Tĩnh ngày đêm đồng hành cùng người bệnh, thắp lên hy vọng hồi phục từ những việc làm bình dị nhất.

Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống 24/10/2026 14:05 Từ hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Gợi mở hướng phát triển vùng Thiên Cầm từ giá trị văn hóa, lịch sử 24/10/2026 11:17 Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và di sản làng biển gắn với phát triển du lịch bền vững vùng Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Gỡ khó bài toán thiếu công chức chuyên môn giáo dục ở cấp xã 24/10/2026 10:50 Hà Tĩnh có 19/69 xã, phường thiếu công chức phụ trách giáo dục có chuyên môn phù hợp. Trước thực trạng này, các địa phương đã linh hoạt gỡ khó, nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý.

Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn 24/10/2026 10:40 Việc triển khai các mô hình sinh kế thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) trong thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Phòng chống sốt xuất huyết: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng vật dụng chứa nước 24/10/2026 09:30 Trước số ca mắc gia tăng, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo các địa phương có ổ dịch sốt xuất huyết rà soát vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, ngăn muỗi truyền bệnh.

Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 24/10/2026 06:41 Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Giải quyết chính sách với viên chức ngành giáo dục, cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp 23/10/2026 14:11 Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức ngành giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy; báo cáo kết quả trước ngày 25/10/2026.

Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm về an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học 23/10/2026 14:00 Việc tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành các bếp ăn trường học ở Hà Tĩnh nhằm siết chặt các điều kiện an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Những “cánh tay nối dài” đưa chính sách an sinh về cơ sở 23/10/2026 05:30 Từ những cuộc trò chuyện gần gũi đến các mô hình tiết kiệm gắn với sản xuất, cán bộ, hội viên Hội Nông dân và Hội LHPN Hà Tĩnh góp sức lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến người dân.

[Infographic] Quy định mới trong đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT 23/10/2026 05:08 Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo đề chung của Sở GD&ĐT, thay vì theo từng trường như hiện nay là một trong những nội dung được nêu trong Thông tư số 89.

Giáo dục mầm non ở miền núi Hà Tĩnh: Vượt khó để đổi mới 22/10/2026 14:36 Dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường mầm non ở miền núi Hà Tĩnh luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học và chăm sóc trẻ, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ý nghĩa.

[Infographic] Cách phát hiện và phòng, chống bệnh do não mô cầu 22/10/2026 05:25 Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca mắc bệnh do não mô cầu, song người dân tuyệt đối không được chủ quan. Việc nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, chủ động tiêm vắc-xin và phòng lây nhiễm có ý nghĩa rất quan trọng.

Giữ gìn kỷ cương học đường: Đạo lý phải song hành với công lý 22/10/2026 05:13 Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.