[Infographic] Vị trí việc làm và điều kiện để công chức cấp xã được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.
Áp lực cuộc sống khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. BS.CKI Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết và can thiệp sớm trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm nhưng cũng đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp trong việc bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
Chương trình hợp tác thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi” giữa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh và Quỹ Good Sam Lotus Charity sẽ phát hiện sớm các vấn đề về mắt cho người dân, hướng tới mục tiêu lan tỏa ánh sáng đến những đối tượng cần được hỗ trợ.
Từ hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức ngành giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy; báo cáo kết quả trước ngày 25/10/2026.
Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.