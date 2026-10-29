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Xã hội

[Infographic] Vị trí việc làm và điều kiện để công chức cấp xã được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Thông tư số 62/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trí việc làm và điều kiện để công chức cấp xã được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số, có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

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