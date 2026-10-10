Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, người có công thêm niềm vui

Với ông Phan Đình Tửu, 79 tuổi, thương binh hạng 1/4 (thôn Nam Sơn, xã Can Lộc), mỗi lần chính sách người có công được điều chỉnh theo hướng nâng mức hưởng không chỉ giúp cuộc sống thêm phần ổn định mà còn là sự động viên đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Trước tháng 10/2026, mỗi tháng, ông Tửu được hưởng hơn 11,5 triệu đồng trợ cấp ưu đãi người có công, gồm chế độ thương binh, chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; vợ ông nhận chế độ đối với người phục vụ thương binh hơn 3,8 triệu đồng/tháng. Từ ngày 1/10/2026, khi Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực, tổng mức trợ cấp hằng tháng của ông và vợ tăng thêm hơn 1,1 triệu đồng.

Ông Phan Đình Tửu, thương binh hạng 1/4, ở thôn Nam Sơn, xã Can Lộc, phấn khởi khi mức trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng từ tháng 10/2026.



Với người tuổi cao, khoản tăng thêm là nguồn hỗ trợ thiết thực cho sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và những nhu cầu thường nhật của gia đình. Ông Phan Đình Tửu phấn khởi chia sẻ: “Khoản trợ cấp được tăng thêm là sự động viên thiết thực đối với gia đình tôi. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đối với người có công, giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho đất nước”.

Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 77/2024/NĐ-CP. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8%. Mức chuẩn mới là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và nhiều chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân. Vì vậy, việc điều chỉnh không chỉ tác động đến một khoản trợ cấp cụ thể mà còn làm thay đổi mức hưởng của nhiều nhóm đối tượng theo quy định.

Là thương binh hạng 4/4, ông Lê Đức Hậu (72 tuổi, ở TDP Minh Lương, phường Bắc Hồng Lĩnh) hiện được hưởng hơn 2,4 triệu đồng trợ cấp ưu đãi người có công mỗi tháng. Đối với ông, chính sách ưu đãi không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của thế hệ đã đi qua chiến tranh.

Ông Lê Đức Hậu, thương binh hạng 4/4, ở TDP Minh Lương, phường Bắc Hồng Lĩnh, chia sẻ niềm vui khi chính sách ưu đãi người có công được điều chỉnh theo hướng tăng mức hưởng.



Việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp theo hướng tăng thêm giúp những người đang hưởng chính sách như ông Hậu có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, nhất là khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút.

Ông Lê Đức Hậu vui mừng chia sẻ: “Điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công, chúng tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe, đồng thời giáo dục con cháu biết trân trọng truyền thống, những hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả, 100 tuổi, ở TDP 27, phường Thành Sen.



Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả (100 tuổi, TDP 27, phường Thành Sen) có 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Những năm tháng chiến tranh đã để lại mất mát không thể bù đắp, song sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và cộng đồng là nguồn động viên để mẹ và gia đình vượt qua khó khăn.

Theo quy định mới, mức trợ cấp đối với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả được điều chỉnh từ hơn 8,3 triệu đồng lên hơn 9 triệu đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình cũng tăng từ hơn 2,3 triệu đồng lên hơn 2,5 triệu đồng/tháng.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả bên người con trai Lê Văn Lục.

Ông Lê Văn Lục – con trai mẹ Nguyễn Thị Ả cho biết: “Sự quan tâm của Nhà nước đối với mẹ và những người có công là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình. Khi mức trợ cấp được điều chỉnh tăng, việc chăm sóc mẹ cũng có thêm điều kiện, nhất là ở tuổi cao như hiện nay”.

Không chỉ ông Tửu, ông Hậu và ông Lục, hơn 38.000 người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng được áp dụng mức chuẩn mới theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Người có công (Sở Nội vụ) cho biết: “Cùng với việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, cập nhật hồ sơ, bảo đảm chi trả đúng, đủ, kịp thời theo quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh”.

Việc nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ ngày 1/10/2026 tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với người có công và thân nhân người có công. Sự tri ân được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực, góp phần nâng cao đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn.