Đại biểu dự hội nghị.

Chiều 23/11, BHXH tỉnh phối hợp với UBND xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị công nhận xã Đồng Tiến đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Tiến, đến thời điểm báo cáo, toàn xã có 15.549/15.549 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 100%. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu này.

Đại diện UBND xã Đồng Tiến báo cáo kết quả thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân đạt 100% trên địa bàn xã năm 2026.

Kết quả trên có được là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với BHXH cơ sở Thạch Hà và sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Đồng Tiến đã phối hợp với BHXH cơ sở Thạch Hà rà soát nhân khẩu theo từng thôn, phân loại cụ thể các nhóm đối tượng, trong đó chú trọng người đi xuất khẩu lao động, lao động làm ăn ngoài tỉnh, lực lượng vũ trang và những người chưa có thẻ BHYT.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến dự hội nghị.

Trên cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH cung cấp, xã phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn, ban cán sự thôn, tổ chức đoàn thể và đại lý thu phối hợp rà soát, đối chiếu. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai trực tiếp đến từng hộ dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.



Cùng với phát triển người tham gia, địa phương chú trọng đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp cấp thẻ kịp thời; hướng dẫn người dân sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VNeID, VssID hoặc căn cước công dân gắn chip khi khám, chữa bệnh.

Để duy trì tỷ lệ bao phủ 100%, thời gian tới, xã Đồng Tiến tiếp tục rà soát biến động dân cư hằng tháng, tập trung vào các nhóm như trẻ em mới sinh, người mới chuyển đến, lao động trở về địa phương và những trường hợp sắp hết hạn thẻ. Qua đó, kịp thời vận động người dân tham gia, gia hạn BHYT, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng công nhận xã Đồng Tiến đạt mục tiêu BHYT toàn dân.

