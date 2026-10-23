Những “cánh tay nối dài” đưa chính sách an sinh về cơ sở

Nhiều năm qua, chị Hoàng Thị Hoa Quế - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh), đã trở thành cầu nối quen thuộc giữa cơ quan BHXH với hội viên, người dân trên địa bàn. Gắn bó với công việc thu BHXH, BHYT từ năm 2017, chị kiên trì tuyên truyền, giải thích chính sách, hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm, từng bước nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc chủ động bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình.

Chị Hoàng Thị Hoa Quế (ngồi giữa) cùng cán bộ BHXH tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân.



Chị Hoàng Thị Hoa Quế cho biết: “Hiện tôi đang quản lý thu BHXH tự nguyện cho 215 người và BHYT cho 325 người. Để vận động bà con tham gia, tôi thường xuyên bám sát địa bàn, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, kiên trì giải thích về mức đóng, phương thức tham gia và quyền lợi được hưởng, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của chính sách và yên tâm tham gia bảo hiểm”.

Với đặc thù phần lớn người dân địa phương làm nghề tự do, sản xuất nông nghiệp hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, thu nhập chưa ổn định, việc vận động tham gia BHXH tự nguyện không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Nhiều người còn cân nhắc khả năng tài chính trước mắt, chưa thực sự quan tâm đến lợi ích lâu dài của việc tích lũy thời gian đóng để hướng tới lương hưu khi về già. Bởi vậy, sự gần gũi, kiên trì của cán bộ hội, nhân viên thu tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT.

Hội Nông dân phường Nam Hồng Lĩnh phối hợp với BHXH cơ sở Hồng Lĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, luật về BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên.



Ông Bùi Việt Hưng - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hồng Lĩnh cho biết: “Cơ quan BHXH chú trọng phối hợp với hội LHPN, hội nông dân các địa phương, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Bên cạnh tuyên truyền tại hội nghị, sinh hoạt chi hội, đơn vị phát huy vai trò của cán bộ hội trong việc trực tiếp đến từng hộ gia đình, giải thích chính sách, tháo gỡ những băn khoăn về mức đóng, phương thức tham gia và quyền lợi bảo hiểm. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT, chủ động tham gia để bảo đảm an sinh lâu dài”.

Theo báo cáo, trên địa bàn do BHXH cơ sở Hồng Lĩnh quản lý, số người tham gia BHXH đạt 23.305 người, tương đương 58% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, BHXH tự nguyện có 10.155 người. Số người tham gia BHYT đạt 117.444 người, tỷ lệ bao phủ 97% dân số.

Tại xã Đông Kinh, chị Phạm Thị Phương - hội viên Hội Nông dân xã, nhân viên thu thuộc BHXH cơ sở Thạch Hà - cũng là một trong những nhân tố kết nối công tác tuyên truyền với hoạt động vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Am hiểu đời sống nông thôn và có sự gắn bó với hội viên, chị Phương có điều kiện tiếp cận, trao đổi trực tiếp, giúp người dân tìm hiểu rõ hơn về chính sách, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm.

Với sự gần gũi, trách nhiệm, chị Phạm Thị Phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.



Chị Phạm Thị Phương cho biết: “Người dân thường băn khoăn về mức đóng, quyền lợi, nhất là những hộ có thu nhập chưa ổn định. Vì vậy, tôi kiên trì tuyên truyền, giải thích dễ hiểu về lợi ích của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn phương thức đóng phù hợp. Quan trọng nhất là giúp bà con hiểu đúng, tin tưởng và duy trì tham gia, chủ động bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình”.

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh tổ chức 1.385 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; trong đó, các cấp hội LHPN chủ trì, phối hợp tổ chức 700 hội nghị, các cấp hội nông dân tổ chức 621 hội nghị. Bên cạnh hội nghị chuyên đề, chính sách còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, câu lạc bộ nông dân SXKD giỏi.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT 2026 - 2030.

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như “Nông dân hướng tới có lương hưu”, “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”, “Cây bưởi an sinh”, “Cây mai an sinh”. Các mô hình khuyến khích người dân hình thành thói quen tích lũy, trích một phần thu nhập từ SXKD để tham gia bảo hiểm, chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Cùng với tuyên truyền, vận động, việc huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách. Giai đoạn 2022-2025, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị huy động hơn 2,3 tỷ đồng, trao tặng 3.438 lượt thẻ BHYT và 389 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội nông dân, hội LHPN các cấp đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng sát từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư. Các bên định hướng mỗi năm lựa chọn từ 2-3 cơ sở xây dựng mô hình điểm, ưu tiên vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, làng nghề và khu vực ven biển; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, tập huấn, cập nhật chính sách cho đội ngũ cán bộ hội.

Đặc biệt, công tác phối hợp sẽ chú trọng vận động người dân duy trì đóng bảo hiểm thường xuyên, liên tục, nhân rộng những cách làm hiệu quả, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.