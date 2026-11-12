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BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 40 đơn vị nợ hơn 5,6 tỷ đồng BHXH, BHYT, BHTN

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Danh sách 40 đơn vị có số tháng nợ và dư nợ bảo hiểm lớn được BHXH tỉnh Hà Tĩnh cung cấp cho các ngành chức năng để phối hợp thanh tra, kiểm tra và công khai thông tin.

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Ảnh minh họa.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc công bố danh sách 40 đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lớn và thời gian nợ kéo dài (không bao gồm các đơn vị nợ lớn nhưng đã ngừng hoạt động) để các ngành chức năng phối hợp xử lý.

Theo đó, có 40 đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số 226 lao động, số tiền nợ hơn 5,66 tỷ đồng. Một số đơn vị có thời gian nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài nhiều năm. Trong đó, có Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đăng Gia Huy (phường Trần Phú) có thời gian nợ 85 tháng; Công ty TNHH MTV Tổng đại lý bảo hiểm Việt Mỹ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) nợ 71 tháng; Công ty CP Đầu tư phát triển công thương Miền Trung (xã Cẩm Xuyên) nợ 68 tháng; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi (phường Thành Sen) nợ 66 tháng.

Các đơn vị nợ với số tiền lớn gồm: Hợp tác xã Tân Tiến Phát (xã Cẩm Bình) có số nợ lớn nhất với hơn 694,7 triệu đồng; tiếp đến là Công ty TNHH MTV Tổng đại lý bảo hiểm Việt Mỹ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) hơn 512,8 triệu đồng và Công ty CP Thủy sản Thông Thuận Hà Tĩnh (xã Cổ Đạm) với gần 461,9 triệu đồng.

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Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh và BHXH cơ sở Thạch Hà làm việc và đôn đốc doanh nghiệp đóng tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT của người lao động.

Tháng 10/2026 BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp danh sách 40 đơn vị có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài tính đến hết tháng 8/2026. Kết quả trong tháng 10/2026, có 9 đơn vị nộp tiền với tổng số hơn 763,9 triệu đồng. Đây là kết quả bước đầu trong công tác đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra; đồng thời công khai rộng rãi các đơn vị nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cụ thể xem danh sách tại đây.

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Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

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