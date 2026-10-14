BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 40 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài

(Baohatinh.vn) - BHXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc công bố danh sách các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, thực hiện công văn số 1490/UBND-VX1 ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Tháng 8/2026 BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp danh sách 40 đơn vị có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài tính đến hết tháng 7/2026. Kết quả trong hai tháng từ tháng 8 đến tháng 9/2026 có 11 đơn vị đã nộp tiền với tổng số tiền hơn 428,7 triệu đồng.
BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cung cấp danh sách 40 đơn vị có số nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài (không bao gồm các đơn vị có số nợ lớn nhưng đã ngừng hoạt động) để các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, công khai rộng rãi các đơn vị nợ, trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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