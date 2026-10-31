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Hà Tĩnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại Hà Tĩnh hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2026, với chủ đề: “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

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Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới” diễn ra vào tháng 10/2026.

Thông qua các hoạt động, Hà Tĩnh hướng tới tạo đợt cao điểm truyền thông trên phạm vi toàn tỉnh, khẳng định cam kết chính trị của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động tham gia của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và toàn xã hội. Qua đó, góp phần bảo đảm cơ hội bình đẳng trong cống hiến, thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo kế hoạch, các hoạt động cao điểm truyền thông và lễ phát động sẽ bắt đầu triển khai ngay từ đầu tháng 11/2026. Trong đó, lễ phát động cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 12/11, tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở Nội vụ), số 16 đường Phan Bội Châu, tổ dân phố 17, phường Thành Sen. Cùng với lễ phát động cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để tổ chức lễ phát động phù hợp.

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Các cơ quan, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh trang bị kiến thức hỗ trợ người bị bạo lực giới.

Trong tháng hành động, toàn tỉnh tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức, kết hợp hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình với các trang thông tin điện tử, bảng điện tử, màn hình LED tại nơi công cộng, nền tảng số và mạng xã hội.

Các sự kiện chuyên đề, diễn đàn, hội nghị tập huấn cũng sẽ được tổ chức nhằm phổ biến chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, an sinh xã hội và bảo đảm bình đẳng giới cho người lao động; trao đổi giải pháp nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Đồng thời, tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ, vận động nguồn lực để kịp thời giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế và nạn nhân bị bạo lực, buôn bán, xâm hại. Công tác kiểm tra cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

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