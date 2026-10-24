Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai các mô hình sinh kế thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) trong thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026, xã Xuân Lộc đã trao mô hình sinh kế bò và gà với tổng kinh phí hơn 416 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có người khuyết tật phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Trong tổng số 46 hộ được hưởng lợi, có 8 hộ tham gia mô hình chăn nuôi bò và 38 hộ tham gia mô hình chăn nuôi gà. Theo đó, mỗi hộ chăn nuôi bò được hỗ trợ 1 con bò và 50 kg thức ăn; mỗi hộ chăn nuôi gà được hỗ trợ 60 con gà giống và 175 kg thức ăn. Ngoài ra, các hộ tham gia cả hai mô hình còn được hỗ trợ vật tư, chế phẩm sinh học và thuốc thú y phục vụ chăm sóc vật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
Để các mô hình phát huy hiệu quả, UBND xã Xuân Lộc giao Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn và đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăn nuôi, kiểm tra việc sử dụng nguồn hỗ trợ. Các hộ thụ hưởng được hướng dẫn chăm sóc vật nuôi đúng quy trình, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Thông qua các mô hình, xã Xuân Lộc hướng đến giúp các hộ thụ hưởng phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, tạo sinh kế ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
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