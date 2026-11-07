Chung tay mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT ở Hà Tĩnh

Đại biểu dự lễ ra quân.

Sáng 7/11, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và tiếp nhận tài trợ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2026. Dự lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Với thông điệp “Thượng tôn pháp luật - Lan tỏa chính sách an sinh – Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân”, chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu BHXH tỉnh, kết nối trực tuyến đến BHXH các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ phát động.

Lễ ra quân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, quyền lợi và tính nhân văn của các chính sách an sinh xã hội.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng phát động ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Qua đó, khuyến khích người dân chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm trên địa bàn.

Đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu BHXH tỉnh.

Đồng thời, thông qua chương trình, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển người tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, đánh giá cao chiến dịch “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của BHXH tỉnh, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ ra quân được tổ chức đồng loạt tại các BHXH cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, BHXH tỉnh đổi mới truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm. Các địa phương tăng cường rà soát, phát triển người tham gia, trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT đúng đối tượng; doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm, người dân chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tại lễ ra quân, đại diện các tổ chức, cá nhân đã trao biểu trưng tài trợ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và 859 thẻ BHYT.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh trao biểu trưng tặng 859 thẻ BHYT cho lãnh đạo BHXH tỉnh.

Đại diện các tổ chức, đơn vị, cá nhân trao biểu trưng tài trợ tặng thẻ BHXH cho lãnh đạo BHXH tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID tại khu dân cư, chợ, khu thương mại và hộ kinh doanh.